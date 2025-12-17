российский диктатор владимир путин появится в одной из серий мультсериала "Простоквашино". Об этом сообщают российские медиа, передает УНН.

Детали

На обнародованном кадре российский диктатор путин изображен вместе со всеми героями мультфильма. Среди них дядя Федор, кот Матроскин, Шарик, почтальон Печкин и другие персонажи.

В "Союзмультфильме" ранее заявляли, что появление президента рф в мультфильме должно стать инструментом "мягкой силы" для продвижения россии и ее культуры в мире.

Других деталей относительно эпизода или формата участия путина пока не сообщают.

Напомним

владимир путин заявил, что рф достигнет военных целей в Украине силой или дипломатически, назвав европейских лидеров "подсвинками". Он обвинил предыдущую администрацию США в провоцировании конфликта и пригрозил освободить "исторические земли" на поле боя.