путін запропонував Трампу заморозити фронт у Запорізькій та Херсонській областях в обмін на виведення українських військ з Донеччини - ЗМІ
Київ • УНН
Російський диктатор володимир путін пропонував заморозити фронт у Запорізькій та Херсонській областях. Це відбулося в обмін на виведення українських військ з Донецької області під час зустрічі з Дональдом Трампом.
російський диктатор володимир путін під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом запропонував заморозити фронт у Запорізькій та Херсонській областях в обмін на виведення українських військ з Донецької області. Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід у X, пише УНН.
Джерело, поінформоване про переговори Трампа з путіним, повідомило, що російський президент запропонував заморозити фронт у Запорізькій та Херсонській областях в обмін на виведення українських військ з Донецька — вимога, яку Україна навряд чи прийме
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп у розмові з європейськими лідерами заявив, що мир може настати швидко, якщо Президент України Володимир Зеленський виведе війська з неокупованої території Донбасу, а натомість російський диктатор володимир путін обіцяє припинення вогню по лінії фронту та письмові зобов’язання ніколи не нападати на Україну.