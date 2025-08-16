путін запропонував Трампу заморозити фронт у Запорізькій та Херсонській областях в обмін на виведення українських військ з Донеччини - ЗМІ

російський диктатор володимир путін під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом запропонував заморозити фронт у Запорізькій та Херсонській областях в обмін на виведення українських військ з Донецької області. Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід у X, пише УНН.

Джерело, поінформоване про переговори Трампа з путіним, повідомило, що російський президент запропонував заморозити фронт у Запорізькій та Херсонській областях в обмін на виведення українських військ з Донецька — вимога, яку Україна навряд чи прийме