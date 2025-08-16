$41.450.00
13:32
Перед візитом Зеленського до Вашингтона: лідери "коаліції охочих" завтра проведуть відеозустріч
12:47
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
10:46
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
09:52
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11
Трамп та путін зустрілись на Алясці
путін запропонував Трампу заморозити фронт у Запорізькій та Херсонській областях в обмін на виведення українських військ з Донеччини - ЗМІ

Київ • УНН

 • 644 перегляди

Російський диктатор володимир путін пропонував заморозити фронт у Запорізькій та Херсонській областях. Це відбулося в обмін на виведення українських військ з Донецької області під час зустрічі з Дональдом Трампом.

путін запропонував Трампу заморозити фронт у Запорізькій та Херсонській областях в обмін на виведення українських військ з Донеччини - ЗМІ

російський диктатор володимир путін під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом запропонував заморозити фронт у Запорізькій та Херсонській областях в обмін на виведення українських військ з Донецької області. Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід у X, пише УНН.

Джерело, поінформоване про переговори Трампа з путіним, повідомило, що російський президент запропонував заморозити фронт у Запорізькій та Херсонській областях в обмін на виведення українських військ з Донецька — вимога, яку Україна навряд чи прийме 

- написав Равід.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп у розмові з європейськими лідерами заявив, що мир може настати швидко, якщо Президент України Володимир Зеленський виведе війська з неокупованої території Донбасу, а натомість російський диктатор володимир путін обіцяє припинення вогню по лінії фронту та письмові зобов’язання ніколи не нападати на Україну.

Павло Башинський

