путин предложил Трампу заморозить фронт в Запорожской и Херсонской областях в обмен на вывод украинских войск из Донецкой области - СМИ

Российский диктатор владимир путин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом предложил заморозить фронт в Запорожской и Херсонской областях в обмен на вывод украинских войск из Донецкой области. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в X, пишет УНН.

Источник, информированный о переговорах Трампа с путиным, сообщил, что российский президент предложил заморозить фронт в Запорожской и Херсонской областях в обмен на вывод украинских войск из Донецка — требование, которое Украина вряд ли примет. - написал Равид.

Напомним

Президент США Дональд Трамп в разговоре с европейскими лидерами заявил, что мир может наступить быстро, если Президент Украины Владимир Зеленский выведет войска с неоккупированной территории Донбасса, а взамен российский диктатор Владимир Путин обещает прекращение огня по линии фронта и письменные обязательства никогда не нападать на Украину.