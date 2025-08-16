путин предложил Трампу заморозить фронт в Запорожской и Херсонской областях в обмен на вывод украинских войск из Донецкой области - СМИ

$41.450.00
Перед визитом Зеленского в Вашингтон: лидеры "коалиции желающих" завтра проведут видеовстречу
12:47 • 14766 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
10:46 • 20393 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
09:52 • 25314 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 28192 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 38078 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 191112 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 180875 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 136208 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 124932 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
Популярные новости
Трамп разговаривает с Зеленским и другими лидерами - Белый дом16 августа, 06:39 • 12765 просмотра
Трамп имел долгий разговор с Зеленским на обратном рейсе с Аляски - CNN16 августа, 06:49 • 42800 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 24286 просмотра
Послы ЕС экстренно собираются после встречи Трампа и путина16 августа, 07:47 • 32475 просмотра
Взрыв на пороховом заводе в РФ: погибло 11 человек и 130 ранены Photo09:33 • 16873 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
15 августа, 11:14 • 281303 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 243195 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
15 августа, 09:48 • 248605 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 259105 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
14 августа, 14:49 • 339809 просмотра
путин предложил Трампу заморозить фронт в Запорожской и Херсонской областях в обмен на вывод украинских войск из Донецкой области - СМИ

Киев • УНН

 • 472 просмотра

Российский диктатор владимир путин предлагал заморозить фронт в Запорожской и Херсонской областях. Это произошло в обмен на вывод украинских войск из Донецкой области во время встречи с Дональдом Трампом.

путин предложил Трампу заморозить фронт в Запорожской и Херсонской областях в обмен на вывод украинских войск из Донецкой области - СМИ

Российский диктатор владимир путин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом предложил заморозить фронт в Запорожской и Херсонской областях в обмен на вывод украинских войск из Донецкой области. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в X, пишет УНН.

Источник, информированный о переговорах Трампа с путиным, сообщил, что российский президент предложил заморозить фронт в Запорожской и Херсонской областях в обмен на вывод украинских войск из Донецка — требование, которое Украина вряд ли примет.

- написал Равид.

Напомним

Президент США Дональд Трамп в разговоре с европейскими лидерами заявил, что мир может наступить быстро, если Президент Украины Владимир Зеленский выведет войска с неоккупированной территории Донбасса, а взамен российский диктатор Владимир Путин обещает прекращение огня по линии фронта и письменные обязательства никогда не нападать на Украину.

Павел Башинский

