путін у Казахстані зустрінеться з президентом Туреччини

У середу, 3 липня, президент росії володимир путін зустрінеться з низкою світових лідерів. Зокрема в нього запланована розмова з турецьким президентом Реджепом Тайіпом Ердоганом. Про це у розмові з журналістами заявив помічник путіна Юрій Ушаков, передає УНН.

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За словами Ушакова, двосторонні зустрічі президентів відбудуться на полях саміту Шанхайської організації співробітництва.

Як завжди у прив'язці до таких великих заходів (саміт ШОС - ред) з'являється шанс організувати двосторонні контакти з лідерами країн, які будуть присутні. І в цьому контексті у нас вже зверстано програму, яка включає цілу низку дуже важливих двосторонніх контактів