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путін у Казахстані зустрінеться з президентом Туреччини

Київ • УНН

 • 17241 перегляди

Президент росії володимир путін проведе двосторонні зустрічі з лідерами Туреччини, Монголії, Азербайджану, Пакистану та Ірану на полях саміту Шанхайської організації співробітництва на початку липня.

путін у Казахстані зустрінеться з президентом Туреччини

У середу, 3 липня, президент росії володимир путін зустрінеться з низкою світових лідерів. Зокрема в нього запланована розмова з турецьким президентом Реджепом Тайіпом Ердоганом. Про це у розмові з журналістами заявив помічник путіна Юрій Ушаков, передає УНН.

Деталі

За словами Ушакова, двосторонні зустрічі президентів відбудуться на полях саміту Шанхайської організації співробітництва.

Як завжди у прив'язці до таких великих заходів (саміт ШОС - ред) з'являється шанс організувати двосторонні контакти з лідерами країн, які будуть присутні. І в цьому контексті у нас вже зверстано програму, яка включає цілу низку дуже важливих двосторонніх контактів

- резюмував Ушаков.

Переважно двосторонні зустрічі відбудуться 3 липня – до відкриття саміту ШОС. Перша розмова у Путіна буде із президентом Монголії Ухнаагійном Хурелсухом. Потім планується бесіда з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, після цього – з прем'єр-міністром Пакистану Шахбазом Шаріфом. 

Після цього володимир путін зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом.

У нас давно вже планується візит до Туреччини. Я думаю, що лідери це питання обговорюватимуть. Крім цього, дуже багато тем для обміну думками між лідерами – особливо таких країн, які в регіональному плані відіграють дуже велику роль, з урахуванням розташування Туреччини

- розповів помічник путіна. 

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За його словами, росія "з турецькою стороною підтримує постійний діалог, безперервні контакти телефоном".

Доповнення

Крім того, 4 липня, вже після засідання ради глав держав ШОС та засідання ШОС+, Володимир Путін зустрінеться з виконувачем обов'язків голови виконавчої влади Ісламської Республіки Іран Мохаммадом Мохбером.

За словами Ушакова, опрацьовуються й інші контакти.

На полях цього заходу буде багато двосторонніх зустрічей

- уточнив помічник президента. 

Нагадаємо

Глава Китаю Сі Цзіньпін у вівторок, 2 липня, прибув до Казахстану, де візьме участь у 24-му засіданні Ради глав держав Шанхайської організації співробітництва (ШОС). Туди має приїхати і російській диктатор володимир путін.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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