путин в Казахстане встретится с президентом Турции в Казахстане
Киев • УНН
Президент россии владимир путин проведет двусторонние встречи с лидерами Турции, Монголии, Азербайджана, Пакистана и Ирана на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в начале июля.
В среду, 3 июля, президент россии владимир путин встретится с рядом мировых лидеров. В частности у него запланирован разговор с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом в разговоре с журналистами заявил помощник путина Юрий Ушаков, передает УНН.
Детали
По словам Ушакова, двусторонние встречи президентов состоятся на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.
Как всегда в привязке к таким крупным мероприятиям (саммит ШОС - ред) появляется шанс организовать двусторонние контакты с лидерами стран, которые будут присутствовать. И в этом контексте у нас уже сверстана программа, которая включает целый ряд очень важных двусторонних контактов
Преимущественно двусторонние встречи состоятся 3 июля - до открытия саммита ШОС. Первый разговор у Путина будет с президентом Монголии Ухнаагийном Хурелсухом. Затем планируется беседа с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, после этого - с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.
После этого владимир путин встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
У нас давно уже планируется визит в Турцию. Я думаю, что лидеры этот вопрос будут обсуждать. Кроме этого, очень много тем для обмена мнениями между лидерами - особенно таких стран, которые в региональном плане играют очень большую роль, с учетом расположения Турции
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По его словам, россия "с турецкой стороной поддерживает постоянный диалог, непрерывные контакты по телефону".
Дополнение
Кроме того, 4 июля, уже после заседания совета глав государств ШОС и заседания ШОС+, Владимир Путин встретится с исполняющим обязанности председателя исполнительной власти Исламской Республики Иран Мохаммадом Мохбером.
По словам Ушакова, прорабатываются и другие контакты.
На полях этого мероприятия будет много двусторонних встреч
Напомним
Глава Китая Си Цзиньпин во вторник, 2 июля, прибыл в Казахстан, где примет участие в 24-м заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Туда должен приехать и российский диктатор Владимир Путин.