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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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путин в Казахстане встретится с президентом Турции в Казахстане

путин в Казахстане встретится с президентом Турции в Казахстане

Киев  •  УНН

2 июля 2024, 15:21  •  532 просмотра

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Президент россии владимир путин проведет двусторонние встречи с лидерами Турции, Монголии, Азербайджана, Пакистана и Ирана на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в начале июля.

В среду, 3 июля, президент россии владимир путин встретится с рядом мировых лидеров. В частности у него запланирован разговор с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом в разговоре с журналистами заявил помощник путина Юрий Ушаков, передает УНН.

Детали

По словам Ушакова, двусторонние встречи президентов состоятся на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Как всегда в привязке к таким крупным мероприятиям (саммит ШОС - ред) появляется шанс организовать двусторонние контакты с лидерами стран, которые будут присутствовать. И в этом контексте у нас уже сверстана программа, которая включает целый ряд очень важных двусторонних контактов

- резюмировал Ушаков.

Преимущественно двусторонние встречи состоятся 3 июля - до открытия саммита ШОС. Первый разговор у Путина будет с президентом Монголии Ухнаагийном Хурелсухом. Затем планируется беседа с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, после этого - с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. 

После этого владимир путин встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

У нас давно уже планируется визит в Турцию. Я думаю, что лидеры этот вопрос будут обсуждать. Кроме этого, очень много тем для обмена мнениями между лидерами - особенно таких стран, которые в региональном плане играют очень большую роль, с учетом расположения Турции

- рассказал помощник путина. 

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По его словам, россия "с турецкой стороной поддерживает постоянный диалог, непрерывные контакты по телефону".

Дополнение

Кроме того, 4 июля, уже после заседания совета глав государств ШОС и заседания ШОС+, Владимир Путин встретится с исполняющим обязанности председателя исполнительной власти Исламской Республики Иран Мохаммадом Мохбером.

По словам Ушакова, прорабатываются и другие контакты.

На полях этого мероприятия будет много двусторонних встреч

- уточнил помощник президента. 

Напомним

Глава Китая Си Цзиньпин во вторник, 2 июля, прибыл в Казахстан, где примет участие в 24-м заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Туда должен приехать и российский диктатор Владимир Путин.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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