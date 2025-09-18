путін показав справжнє обличчя, порушуючи повітряний простір НАТО - Стармер

російський диктатор володимир путін показав своє справжнє обличчя, нарощуючи найбільші атаки з моменту вторгнення в Україну та порушенням повітряного простору НАТО. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час спільної пресконференції з Дональдом Трампом, передає УНН.

Нещодавно путін показав своє справжнє обличчя нарощуючи найбільші атаки з моменту вторгнення – ще більше проливання крові, ще більше невинних загинули. Безпрецедентне порушення повітряного простору НАТО - сказав Стармер.

Російські дрони у Польщі і Румунії є прикладом того, що війна між рф і Україною має завершитися - Рубіо

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що він обговорив з президентом США Дональдом Трампом, як вони можуть підтримувати Україну й збільшувати тиск на російського диктатора володимира путіна, щоб змусити його погодитися на мирну угоду.

Трамп заявив, що думав, що у нього добрі стосунки з російським диктатором володимиром путіним, але путін його підвів.