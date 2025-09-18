путін показав справжнє обличчя, порушуючи повітряний простір НАТО - Стармер
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що путін нарощує атаки та порушує повітряний простір НАТО. Стармер обговорив з Трампом, як збільшити тиск на путіна для мирної угоди.
російський диктатор володимир путін показав своє справжнє обличчя, нарощуючи найбільші атаки з моменту вторгнення в Україну та порушенням повітряного простору НАТО. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час спільної пресконференції з Дональдом Трампом, передає УНН.
Нещодавно путін показав своє справжнє обличчя нарощуючи найбільші атаки з моменту вторгнення – ще більше проливання крові, ще більше невинних загинули. Безпрецедентне порушення повітряного простору НАТО
Доповнення
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що він обговорив з президентом США Дональдом Трампом, як вони можуть підтримувати Україну й збільшувати тиск на російського диктатора володимира путіна, щоб змусити його погодитися на мирну угоду.
Трамп заявив, що думав, що у нього добрі стосунки з російським диктатором володимиром путіним, але путін його підвів.