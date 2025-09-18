$41.190.02
12:49 • 5452 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
10:41 • 12436 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
09:39 • 21204 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
09:29 • 15048 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
18 сентября, 08:50 • 14717 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 23991 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08 • 14819 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 43994 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 43370 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 33228 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
путин показал истинное лицо, нарушая воздушное пространство НАТО - Стармер

Киев • УНН

 • 384 просмотра

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что путин наращивает атаки и нарушает воздушное пространство НАТО. Стармер обсудил с Трампом, как увеличить давление на путина для мирного соглашения.

путин показал истинное лицо, нарушая воздушное пространство НАТО - Стармер

российский диктатор владимир путин показал свое истинное лицо, наращивая крупнейшие атаки с момента вторжения в Украину и нарушением воздушного пространства НАТО. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом, передает УНН.

Недавно путин показал свое истинное лицо, наращивая крупнейшие атаки с момента вторжения – еще больше кровопролития, еще больше невинных погибли. Беспрецедентное нарушение воздушного пространства НАТО 

- сказал Стармер.

Российские дроны в Польше и Румынии являются примером того, что война между рф и Украиной должна завершиться - Рубио15.09.25, 23:10 • 5733 просмотра

Дополнение

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что он обсудил с президентом США Дональдом Трампом, как они могут поддерживать Украину и увеличивать давление на российского диктатора владимира путина, чтобы заставить его согласиться на мирное соглашение.

Трамп заявил, что думал, что у него хорошие отношения с российским диктатором владимиром путиным, но путин его подвел. 

Анна Мурашко

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Кир Стармер
НАТО
Дональд Трамп
Великобритания
Соединённые Штаты
Украина