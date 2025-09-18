путин показал истинное лицо, нарушая воздушное пространство НАТО - Стармер

российский диктатор владимир путин показал свое истинное лицо, наращивая крупнейшие атаки с момента вторжения в Украину и нарушением воздушного пространства НАТО. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом, передает УНН.

Недавно путин показал свое истинное лицо, наращивая крупнейшие атаки с момента вторжения – еще больше кровопролития, еще больше невинных погибли. Беспрецедентное нарушение воздушного пространства НАТО - сказал Стармер.

Российские дроны в Польше и Румынии являются примером того, что война между рф и Украиной должна завершиться - Рубио

Дополнение

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что он обсудил с президентом США Дональдом Трампом, как они могут поддерживать Украину и увеличивать давление на российского диктатора владимира путина, чтобы заставить его согласиться на мирное соглашение.

Трамп заявил, что думал, что у него хорошие отношения с российским диктатором владимиром путиным, но путин его подвел.