путін має довести, що справді хоче миру, та прийняти 30-денне припинення вогню - Макрон
Київ • УНН
Емманюель Макрон закликав володимира путіна прийняти пропозицію Дональда Трампа про 30-денне припинення вогню в Україні. Лідери країн обговорили це питання напередодні розмови Трампа з Путіним.
російський диктатор володимир путін має у понеділок довести, що він справді хоче миру, та прийняти безумовне 30-денне припинення вогню, запропоноване президентом США Дональдом Трампом, яке підтримують Україна та Європа. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон в Х, передає УНН.
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Макрон повідомив, що 18 травня у нього була розмова з президентом США Дональдом Трампом, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні після їхніх переговорів у Києві та Тирані.
Президент путін має завтра довести, що він справді хоче миру та прийняти безумовне 30-денне припинення вогню, запропоноване президентом Трампом, яке підтримують Україна та Європа
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Головний перемовник президента США Дональда Трампа, який працює над питанням російсько-української війни, Стів Віткофф прогнозує "успішну" телефонну розмову Трампа з путіним у понеділок, 19 травня. На його думку, ця розмова "значно допоможе визначити, де ми знаходимося і як нам завершити ці переговори".
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