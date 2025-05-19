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путін має довести, що справді хоче миру, та прийняти 30-денне припинення вогню - Макрон

Київ • УНН

 • 1318 перегляди

Емманюель Макрон закликав володимира путіна прийняти пропозицію Дональда Трампа про 30-денне припинення вогню в Україні. Лідери країн обговорили це питання напередодні розмови Трампа з Путіним.

путін має довести, що справді хоче миру, та прийняти 30-денне припинення вогню - Макрон

російський диктатор володимир путін має у понеділок довести, що він справді хоче миру, та прийняти безумовне 30-денне припинення вогню, запропоноване президентом США Дональдом Трампом, яке підтримують Україна та Європа. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон в Х, передає УНН.

Деталі

Макрон повідомив, що 18 травня у нього була розмова з президентом США Дональдом Трампом, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні після їхніх переговорів у Києві та Тирані.

Президент путін має завтра довести, що він справді хоче миру та прийняти безумовне 30-денне припинення вогню, запропоноване президентом Трампом, яке підтримують Україна та Європа

- написав Макрон.

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Доповнення

Reuters повідомляло, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорив війну росії проти України з лідерами США, Італії, Франції та Німеччини. Зазначається, що розмова відбулася напередодні телефонної розмови президента США Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним.

Головний перемовник президента США Дональда Трампа, який працює над питанням російсько-української війни, Стів Віткофф прогнозує "успішну" телефонну розмову Трампа з путіним у понеділок, 19 травня. На його думку, ця розмова "значно допоможе визначити, де ми знаходимося і як нам завершити ці переговори".

Мерц обіцяє посилити тиск на москву: канцлер ФРН у Римі зазначив, що переговори рф і України "не виправдали" очікувань18.05.25, 12:51 • 53912 переглядiв

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венсом і держсекретарем США Марко Рубіо повідомив, що у Стамбулі росія висунула нереалістичні умови для встановлення тривалого припинення вогню.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітикаНовини Світу
Марко Рубіо
Кейр Стармер
Джей Ді Венс
Джорджа Мелоні
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