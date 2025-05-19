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путин должен доказать, что действительно хочет мира, и принять 30-дневное прекращение огня - Макрон

Киев • УНН

 • 838 просмотра

Эммануэль Макрон призвал владимира путина принять предложение Дональда Трампа о 30-дневном прекращении огня в Украине. Лидеры стран обсудили этот вопрос накануне разговора Трампа с Путиным.

путин должен доказать, что действительно хочет мира, и принять 30-дневное прекращение огня - Макрон

российский диктатор владимир путин должен в понедельник доказать, что он действительно хочет мира, и принять безусловное 30-дневное прекращение огня, предложенное президентом США Дональдом Трампом, которое поддерживают Украина и Европа. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в Х, передает УНН.

Детали

Макрон сообщил, что 18 мая у него был разговор с президентом США Дональдом Трампом, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Италии Джорджей Мелони после их переговоров в Киеве и Тиране.

Президент путин должен завтра доказать, что он действительно хочет мира и принять безусловное 30-дневное прекращение огня, предложенное президентом Трампом, которое поддерживают Украина и Европа

- написал Макрон.

Санкции против рф и обмен пленными: о чем Зеленский говорил на "хорошей встрече" с Венсом и Рубио18.05.25, 17:29 • 3396 просмотров

Дополнение

Reuters сообщало, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудил войну россии против Украины с лидерами США, Италии, Франции и Германии. Отмечается, что разговор состоялся накануне телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским диктатором владимиром путиным.

Главный переговорщик президента США Дональда Трампа, который работает над вопросом российско-украинской войны, Стив Виткофф прогнозирует "успешный" телефонный разговор Трампа с путиным в понедельник, 19 мая. По его мнению, этот разговор "значительно поможет определить, где мы находимся и как нам завершить эти переговоры".

Мерц обещает усилить давление на москву: канцлер ФРГ в Риме отметил, что переговоры рф и Украины "не оправдали" ожиданий18.05.25, 12:51 • 53882 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джей Ди Венсом и госсекретарем США Марко Рубио сообщил, что в Стамбуле россия выдвинула нереалистичные условия для установления длительного прекращения огня.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаполитикаНовости Мира
Марко Рубио
Кир Стармер
Джей Ди Вэнс
Джорджия Мелони
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
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