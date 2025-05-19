путин должен доказать, что действительно хочет мира, и принять 30-дневное прекращение огня - Макрон
Киев • УНН
Эммануэль Макрон призвал владимира путина принять предложение Дональда Трампа о 30-дневном прекращении огня в Украине. Лидеры стран обсудили этот вопрос накануне разговора Трампа с Путиным.
российский диктатор владимир путин должен в понедельник доказать, что он действительно хочет мира, и принять безусловное 30-дневное прекращение огня, предложенное президентом США Дональдом Трампом, которое поддерживают Украина и Европа. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в Х, передает УНН.
Детали
Макрон сообщил, что 18 мая у него был разговор с президентом США Дональдом Трампом, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Италии Джорджей Мелони после их переговоров в Киеве и Тиране.
Президент путин должен завтра доказать, что он действительно хочет мира и принять безусловное 30-дневное прекращение огня, предложенное президентом Трампом, которое поддерживают Украина и Европа
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Дополнение
Reuters сообщало, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудил войну россии против Украины с лидерами США, Италии, Франции и Германии. Отмечается, что разговор состоялся накануне телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским диктатором владимиром путиным.
Главный переговорщик президента США Дональда Трампа, который работает над вопросом российско-украинской войны, Стив Виткофф прогнозирует "успешный" телефонный разговор Трампа с путиным в понедельник, 19 мая. По его мнению, этот разговор "значительно поможет определить, где мы находимся и как нам завершить эти переговоры".
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