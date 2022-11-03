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путін хоче забезпечити активну конкуренцію між російськими виробниками військової зброї, — ISW

путін хоче забезпечити активну конкуренцію між російськими виробниками військової зброї, — ISW

Київ • УНН

 • 209553 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Заклики російського президента до конкурентоспроможної російської військової промисловості відірвані від реальності проблем російських поставок зброї та оборонно-промислової бази.

Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни, передає УНН.

Деталі

2 листопада під час засідання Координаційної ради збройних сил росії путін підкреслив, що важливо, щоб російський уряд забезпечив активну конкуренцію між російськими виробниками військової зброї.

Заклики російського президента контрастують з нещодавніми повідомленнями про те, що росія придбала системи озброєння в Ірану та Північної Кореї для підтримки своїх військових дій в Україні.

Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі оголосив 2 листопада, що американська розвідка вважає, що Північна Корея таємно постачає Росії артилерійські снаряди.

Країна-агресор, ймовірно, вела переговори про постачання зброї з Іраном і Північною Кореєю, оскільки вона значно виснажила свої запаси боєприпасів у результаті авіаційних, ракетних і артилерійських ударів протягом війни в Україні і не може легко їх поповнити.

Залежність росії від ізольованих і суворо санкційних держав щодо критично важливих систем озброєнь не підтримує вимогу путіна, щоб російська військова промисловість стала висококонкурентоспроможною та задовольнила потреби російської армії в короткі терміни.

Нагадаємо

Раніше ISW повідомляв, що іранські поставки безпілотників і можливих балістичних ракет до росії, ймовірно, ще більше посилять залежність росії від систем озброєння іранського виробництва.

Українські Національні Новини

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