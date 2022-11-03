gутин хочет обеспечить активную конкуренцию между российскими производителями военного оружия, — ISW

Детали

2 ноября во время заседания Координационного совета вооруженных сил России путин подчеркнул, что важно, чтобы российское правительство обеспечило активную конкуренцию между российскими производителями военного оружия.

Призывы российского президента контрастируют с недавними сообщениями о том, что Россия приобрела системы вооружения у Ирана и Северной Кореи для поддержки своих военных действий в Украине.

Спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби объявил 2 ноября, что американская разведка считает, что Северная Корея тайно снабжает России артиллерийскими снарядами.

Страна-агрессор, вероятно, вела переговоры о поставках оружия с Ираном и Северной Кореей, поскольку она значительно истощила свои запасы боеприпасов в результате авиационных, ракетных и артиллерийских ударов во время войны в Украине и не может легко их пополнить.

Зависимость России от изолированных и строго санкционных государств в отношении критически важных систем вооружений не поддерживает требование путина, чтобы российская военная промышленность стала высококонкурентоспособной и удовлетворила потребности российской армии в короткие сроки.

Напомним

Ранее ISW сообщал, что иранские поставки беспилотников и возможных баллистических ракет в Россию, вероятно, еще больше усилят зависимость России от систем вооружения иранского производства.