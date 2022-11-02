Білий дім: Північна Корея таємно постачає до росії артилерію

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Офіційні особи США вважають, що таємні поставки з Північної Кореї, а також безпілотники та інше озброєння, яке росія придбала в Ірану, є ще одним свідченням того, що за вісім місяців війни у Москви скоротилися навіть арсенали звичайної артилерії.

"У вересні КНДР публічно заперечувала, що мала намір постачати боєприпаси росії", - заявив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі у заяві для CNN.

"Проте наша інформація вказує на те, що КНДР таємно забезпечує війну росії в Україні значною кількістю артилерійських снарядів, приховуючи при цьому реальне місце призначення постачання зброї, намагаючись створити враження, що вона прямує до країн Близького Сходу чи Північної Африки".

"Ми продовжимо стежити за тим, чи будуть отримані ці поставки", - сказав Кірбі.

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Північна Корея заявила, що ніколи не постачала зброю чи боєприпаси до росії та не планує цього робити.

Два тижні тому директор національної розвідки США Авріл Хейнс заявила, що "експортний контроль змушує росію звертатися до таких країн, як Іран та Північна Корея, за постачанням, включаючи БПЛА, артилерійські снаряди та ракети".