Білий дім: Північна Корея таємно постачає до росії артилерію

ukru
НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
Ексклюзив
07:46 • 44913 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

05:30 • 154751 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 134067 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 166021 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 191818 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 224293 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 225447 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 454960 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 232458 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 197843 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
94 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

росія навряд чи погодиться на "повне і безумовне припинення вогню" протягом трьох тижнів – ISW

31 березня, 23:57 • 117624 перегляди

Мирна угода: Трамп пригрозив путіну посиленням санкцій, якщо той "не виконає це завдання"

1 квітня, 00:25 • 120280 перегляди

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

03:26 • 110617 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

03:40 • 120933 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

07:10 • 49803 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

05:30 • 154751 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 454960 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 407893 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 616899 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 740642 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Марін Ле Пен

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Львів

Європа

Реклама
УНН Lite

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 22137 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 38645 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 101837 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 136944 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 220415 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Білий дім: Північна Корея таємно постачає до росії артилерію

Білий дім: Північна Корея таємно постачає до росії артилерію

Київ • УНН

 • 228195 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Сполучені Штати звинувачують Північну Корею у таємній поставці росії значної кількості артилерійських снарядів та приховуванні постачання, створюючи враження, що боєприпаси вирушають до країн Близького Сходу чи Північної Африки, згідно з нещодавно розсекреченим розвідданим. Про це УНН пише посилаючись на CNN.

Деталі

Офіційні особи США вважають, що таємні поставки з Північної Кореї, а також безпілотники та інше озброєння, яке росія придбала в Ірану, є ще одним свідченням того, що за вісім місяців війни у Москви скоротилися навіть арсенали звичайної артилерії.

"У вересні КНДР публічно заперечувала, що мала намір постачати боєприпаси росії", - заявив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі у заяві для CNN.

"Проте наша інформація вказує на те, що КНДР таємно забезпечує війну росії в Україні значною кількістю артилерійських снарядів, приховуючи при цьому реальне місце призначення постачання зброї, намагаючись створити враження, що вона прямує до країн Близького Сходу чи Північної Африки".

"Ми продовжимо стежити за тим, чи будуть отримані ці поставки", - сказав Кірбі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чи могла росія допомогти Ірану з розробкою ядерної зброї в обмін на безпілотники - розповів політолог

Додамо

Північна Корея заявила, що ніколи не постачала зброю чи боєприпаси до росії та не планує цього робити.

Два тижні тому директор національної розвідки США Авріл Хейнс заявила, що "експортний контроль змушує росію звертатися до таких країн, як Іран та Північна Корея, за постачанням, включаючи БПЛА, артилерійські снаряди та ракети".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаНовини Світу
Bitcoin
$84,120.60
Золото
$3,155.56
Tesla
$258.01
Brent
$74.57
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.70
Ethereum
$1,884.69