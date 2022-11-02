Белый дом: Северная Корея тайно поставляет в россию артиллерию

Детали

Официальные лица США считают, что тайные поставки из Северной Кореи, а также беспилотники и другое вооружение, которое россия приобрела у Ирана, является еще одним свидетельством того, что за восемь месяцев войны у Москвы сократились даже арсеналы обычной артиллерии.

"В сентябре КНДР публично отрицала, что намеревалась поставлять боеприпасы россии", - заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в заявлении для CNN.

"Однако наша информация указывает на то, что КНДР тайно обеспечивает войну россии в Украине значительным количеством артиллерийских снарядов, скрывая при этом реальное место назначения поставок оружия, пытаясь создать впечатление, что оно направляется в страны Ближнего Востока или Северной Африки".

"Мы продолжим следить за тем, будут ли получены эти поставки", – сказал Кирби.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Могла ли россия помочь Ирану с разработкой ядерного оружия в обмен на беспилотники – рассказал политолог

Добавим

Северная Корея заявила, что никогда не поставляла оружие или боеприпасы в россию и не планирует этого делать.

Две недели назад директор национальной разведки США Аврил Хейнс заявила, что "экспортный контроль заставляет россию обращаться в такие страны, как Иран и Северная Корея, за поставками, включая БПЛА, артиллерийские снаряды и ракеты".