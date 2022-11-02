Белый дом: Северная Корея тайно поставляет в россию артиллерию

ukru
14 марта, 19:57 • 52642 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 91580 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 100816 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 132648 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 134884 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 111432 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 105301 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 91556 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111173 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136503 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Соглашение о полезных ископаемых с США: Зеленский рассказал о последовательности действий

Соглашение о полезных ископаемых с США: Зеленский рассказал о последовательности действий

14 марта, 17:27 • 18930 просмотра
Зеленский о Курской операции: "Она свою задачу выполнила"

Зеленский о Курской операции: "Она свою задачу выполнила"

14 марта, 17:29 • 34443 просмотра
Канада увеличивает взносы в Фонд поддержки энергетики Украины до более 40 млн евро: на что пойдут деньги

Канада увеличивает взносы в Фонд поддержки энергетики Украины до более 40 млн евро: на что пойдут деньги

14 марта, 17:50 • 18876 просмотра
Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

14 марта, 20:56 • 22120 просмотра
Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

23:36 • 24856 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 231661 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 262080 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 199562 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 204879 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 240114 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 52642 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 98413 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 117727 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 120165 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 127587 просмотра
Актуальное
Белый дом: Северная Корея тайно поставляет в россию артиллерию

Белый дом: Северная Корея тайно поставляет в россию артиллерию

Киев • УНН

 • 228191 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Соединенные Штаты обвиняют Северную Корею в тайной поставке россии значительного количества артиллерийских снарядов и сокрытию поставок, создавая впечатление, что боеприпасы отправляются в страны Ближнего Востока или Северной Африки, согласно недавно рассекреченным разведданным. Об этом УНН пишет ссылаясь на CNN.

Детали

Официальные лица США считают, что тайные поставки из Северной Кореи, а также беспилотники и другое вооружение, которое россия приобрела у Ирана, является еще одним свидетельством того, что за восемь месяцев войны у Москвы сократились даже арсеналы обычной артиллерии.

"В сентябре КНДР публично отрицала, что намеревалась поставлять боеприпасы россии", - заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в заявлении для CNN.

"Однако наша информация указывает на то, что КНДР тайно обеспечивает войну россии в Украине значительным количеством артиллерийских снарядов, скрывая при этом реальное место назначения поставок оружия, пытаясь создать впечатление, что оно направляется в страны Ближнего Востока или Северной Африки".

"Мы продолжим следить за тем, будут ли получены эти поставки", – сказал Кирби.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Могла ли россия помочь Ирану с разработкой ядерного оружия в обмен на беспилотники – рассказал политолог

Добавим

Северная Корея заявила, что никогда не поставляла оружие или боеприпасы в россию и не планирует этого делать.

Две недели назад директор национальной разведки США Аврил Хейнс заявила, что "экспортный контроль заставляет россию обращаться в такие страны, как Иран и Северная Корея, за поставками, включая БПЛА, артиллерийские снаряды и ракеты".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы