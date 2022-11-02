Залежність росії від іранської зброї зростає, — ISW

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За даними української розвідки, а також західних експертів, з якими поговорив американський телеканал CNN, Іран найближчим часом відправить росії сотні нових дронів-камікадзе, якими країна-агресор б'є по цивільній інфраструктурі України, а також тактичні балістичні ракети ближнього радіусу дії.

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“росія, швидше за все, домовилася про додаткові поставки іранської зброї через виснаження її власних запасів крилатих ракет і дронів під час війни в Україні, особливо за час російської кампанії проти української критично важливої ​​інфраструктури. росія, ймовірно, продовжить завдавати удари дронами та ракетами по критично важливій інфраструктурі, намагаючись компенсувати провали її конвенційних сил на фронті", - пишуть аналітики.

Нагадаємо

Іран готується відправити приблизно 1000 додаткових одиниць зброї, включаючи балістичні ракети малого радіусу дії “земля-земля” і більше ударних безпілотників до росії для використання у війні проти України.