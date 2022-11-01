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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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Іран готується надіслати росії додаткову зброю, включаючи балістичні ракети, для використання в Україні

Іран готується надіслати росії додаткову зброю, включаючи балістичні ракети, для використання в Україні

Київ • УНН

 • 305507 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Іран готується відправити приблизно 1000 додаткових одиниць зброї, включаючи балістичні ракети малого радіусу дії “земля-земля” і більше ударних безпілотників до росії для використання у війні проти України.

Про це повідомили CNN офіційні особи західної країни, які уважно стежать за програмою озброєнь Ірану, передає УНН.

Деталі

Поставка уважно простежується, оскільки це буде перший випадок, коли Іран надсилатиме до росії передові високоточні керовані ракети, що може дати Кремлю значний поштовх на полі бою.

За словами офіційних осіб, остання партія зброї з Ірану до росії включала близько 450 безпілотників, які росіяни вже використали для смертельних наслідків в Україні. Минулого тижня українські чиновники заявили, що збили понад 300 іранських безпілотників.

Ця нова очікувана поставка означатиме значне збільшення підтримки Іраном військових зусиль росії. Хоча точні терміни, коли вантаж прибуде до федерації, невідомі, офіційні особи вважають, що зброю точно буде доставлено до кінця року.

Нагадаємо

Іран та росія поглиблюють свою економічну співпрацю. Представники обох країн у вівторок підписали чотири декларації про наміри поглиблення економічної співпраці, повідомили іранські державні ЗМІ та російський уряд.

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