Іран готується надіслати росії додаткову зброю, включаючи балістичні ракети, для використання в Україні

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Поставка уважно простежується, оскільки це буде перший випадок, коли Іран надсилатиме до росії передові високоточні керовані ракети, що може дати Кремлю значний поштовх на полі бою.

За словами офіційних осіб, остання партія зброї з Ірану до росії включала близько 450 безпілотників, які росіяни вже використали для смертельних наслідків в Україні. Минулого тижня українські чиновники заявили, що збили понад 300 іранських безпілотників.

Ця нова очікувана поставка означатиме значне збільшення підтримки Іраном військових зусиль росії. Хоча точні терміни, коли вантаж прибуде до федерації, невідомі, офіційні особи вважають, що зброю точно буде доставлено до кінця року.

Нагадаємо

Іран та росія поглиблюють свою економічну співпрацю. Представники обох країн у вівторок підписали чотири декларації про наміри поглиблення економічної співпраці, повідомили іранські державні ЗМІ та російський уряд.