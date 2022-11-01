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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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Іран та росія підписали угоди про поглиблення економічної співпраці

Іран та росія підписали угоди про поглиблення економічної співпраці

Київ • УНН

 • 221039 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Іран та росія поглиблюють свою економічну співпрацю. Представники обох країн у вівторок підписали чотири декларації про наміри поглиблення економічної співпраці, повідомили іранські державні ЗМІ та уряд рф, передає УНН.

Деталі

Співробітництво розширюватиметься, зокрема, в енергетичній сфері. Відповідно, Іран сподівається на інвестиції у нафтогазову галузь країни, яка постраждала від міжнародних санкцій.

Відповідно до повідомлень, також додатково обговорювалося впровадження російської платіжної системи «Мир». Через міжнародні санкції Іран і росія значною мірою виключені з міжнародних платежів. Бізнесменам часто доводиться привозити із собою великі суми готівки.

Додамо

Після вторгнення в Україну Захід запровадив санкції щодо росії, зокрема у фінансовій сфері. Багато фінансових установ було виключено з банківської комунікаційної мережі SWIFT.

Найбільші у світі оператори кредитних карток Visa і Mastercard призупинили свій бізнес у росії. Іран також постраждав після того, як країна потрапила під санкції у суперечці про свою ядерну програму.

Також Іран підтримує росію у війні в Україні. Ісламська Республіка поставила сотні дронів-камікадзе Shahed-136. Тегеран заперечує постачання.

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