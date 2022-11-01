Иран и россия подписали соглашения об углублении экономического сотрудничества

Детали

Сотрудничество будет расширяться, в частности, в энергетической сфере. Соответственно, Иран надеется на инвестиции в нефтегазовую отрасль страны, пострадавшей от международных санкций.

Согласно сообщениям, также дополнительно обсуждалось внедрение российской платежной системы «Мир». Из-за международных санкций Иран и россия в значительной степени исключены из международных платежей. Бизнесменам часто приходится привозить с собой крупные суммы наличных денег.

Добавим

После вторжения в Украину Запад ввел санкции в отношении россии, в том числе в финансовой сфере. Многие финансовые учреждения были исключены из банковской коммуникационной сети SWIFT.

Крупнейшие в мире операторы кредитных карт Visa и Mastercard приостановили свой бизнес в россии. Иран также пострадал после того, как страна попала под санкции в споре о своей ядерной программе.

Также Иран поддерживает россию в войне в Украине. Исламская Республика поставила сотни дронов-камикадзе Shahed-136. Тегеран отрицает поставки.