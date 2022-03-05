Mastercard та Visa йде з Росії й призупинить транзакції у найближчі дні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Платіжні системи Mastercard та Visa припиняють свою роботу на території Росії на тлі своєї агресії проти України. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України у своїх соцмережах. Про це інформує УНН.
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Компанія Visa оголосила, що припиняє всі транзакції за участю російських клієнтів. Ці транзакції не працюватимуть як усередині країни, так і поза нею, йдеться у заяві платіжної системи.
Вслід за Visa транзакції російських власників карток зупиняє і Mastercard. Про це йдеться у прес-релізі компанії.
Як раніше повідомляв УНН, президент Єврокомісії оголосила, що “низку російських банків буде виключено з SWIFT”, а частину активів російського Центрального банку буде заморожено, щоб зупинити військову машину, запущену Володимиром Путіним.