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Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 116675 просмотра

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Актуальное
Mastercard и Visa уходит из России и приостановит транзакции в ближайшие дни

Mastercard и Visa уходит из России и приостановит транзакции в ближайшие дни

Киев • УНН

 • 153115 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Платежные системы Mastercard и Visa прекращают свою работу на территории России на фоне своей агрессии против Украины. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины в своих соцсетях. Об этом информирует УНН.

Детали

Компания Visa объявила, что прекращает все транзакции с участием российских клиентов. Эти транзакции не будут работать как внутри страны, так и вне её, говорится в заявлении платежной системы.

Вслед за Visa транзакции российских держателей карт останавливает и Mastercard. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Как ранее сообщал УНН, президент Еврокомиссии объявила, что “ряд российских банков будет исключено из SWIFT”, а часть активов российского Центрального банка будет заморожено, чтобы остановить военную машину, запущенную Владимиром Путиным.

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