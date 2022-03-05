Mastercard и Visa уходит из России и приостановит транзакции в ближайшие дни
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Платежные системы Mastercard и Visa прекращают свою работу на территории России на фоне своей агрессии против Украины. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины в своих соцсетях. Об этом информирует УНН.
Детали
Компания Visa объявила, что прекращает все транзакции с участием российских клиентов. Эти транзакции не будут работать как внутри страны, так и вне её, говорится в заявлении платежной системы.
Вслед за Visa транзакции российских держателей карт останавливает и Mastercard. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Как ранее сообщал УНН, президент Еврокомиссии объявила, что “ряд российских банков будет исключено из SWIFT”, а часть активов российского Центрального банка будет заморожено, чтобы остановить военную машину, запущенную Владимиром Путиным.