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Низку російських банків відключать від системи SWIFT

Низку російських банків відключать від системи SWIFT

Київ • УНН

 • 225887 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. У відповідь на атаки російських військ в Україні США, Франція, Канада, Італія, Великобританія, Комісія ЄС і Німеччина у суботу увечері ухвалили нові жорсткі фінансові санкції проти Росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву голови Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн та Bundeskanzler.de.

Деталі

Таким чином, всі російські банки, які вже потрапили під санкції міжнародного співтовариства, і, за необхідності, наступні російські банки будуть виключені із системи міжнародних платіжних послуг SWIFT. Це покликане відрізати ці установи від міжнародних фінансових потоків, що суттєво обмежить їхні глобальні операції.

Крім того, країни вирішили ще більше обмежити можливості російського центрального банку щодо підтримки обмінного курсу рубля за допомогою міжнародних фінансових операцій. Санкції також спрямовані проти фізичних та юридичних осіб у Росії та інших країнах, які підтримують війну проти України. Зокрема, планується припинити можливість отримання росіянами так званого золотого паспорта та, відповідно, європейського громадянства для себе та членів своєї родини.

Також буде створено робочу групу за участю представників США та Євросоюзу для забезпечення якнайшвидшого виконання санкцій та заморожування активів осіб, їхніх сімей та компаній, що потрапили під санкції. Країни наголосили на своїй готовності вжити подальших заходів, якщо Росія не припинить свій напад на Україну і тим самим на європейський світопорядок.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла про подальші санкції проти Москви, які запроваджуються через розв’язану російським президентом Путіним війну проти України. Серед них будуть ті, які, за її словами, “знищать Путіна”.

Президент Єврокомісії оголосила, що “низку російських банків буде виключено з SWIFT”, а частину активів російського Центрального банку буде заморожено, щоб зупинити військову машину, запущену Володимиром Путіним.

Цитата

“Ми сповнені рішучості ввести жорсткі та масштабні санкції проти Росії. Ми повинні реагувати ще жорсткіше, ми повинні посилити санкції, щоб Володимир Путін більше не міг фінансувати російську військову машину. Ми впевнені, що низку банків буде відокремлено від SWIFT”, — сказала Урсула фон дер Ляєн.

“Ми зробимо так, щоб Володимир Путін більше не міг використовувати свої резерви. Ми заморозимо російські активи в банках, ми заморозимо транзакції”, — заявила вона.

“Ми заборонимо російським олігархам використовувати свої фінансові активи на наших ринках. Ці заходи не дозволяють Володимиру Путіну фінансувати свою війну. Російська економіка також зазнає серйозної ерозії”, — повідомила голова Єврокомісії.

First, we commit to ensuring that a certain number of Russian banks are removed from SWIFT.⁰
It will stop them from operating worldwide and effectively block Russian exports and imports.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 26, 2022

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