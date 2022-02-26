Низку російських банків відключать від системи SWIFT

КИЇВ. 27 лютого. УНН. У відповідь на атаки російських військ в Україні США, Франція, Канада, Італія, Великобританія, Комісія ЄС і Німеччина у суботу увечері ухвалили нові жорсткі фінансові санкції проти Росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву голови Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн та Bundeskanzler.de.