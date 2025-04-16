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Розстріл беззбройного полоненого воїна ЗСУ на Донеччині: омбудсман звернувся до ООН та МКЧХ

Київ • УНН

 • 10909 перегляди

Окупанти розстріляли беззбройного українського військового у Волноваському районі. Лубінець звернувся до ООН та МКЧХ через порушення Женевської конвенції.

Розстріл беззбройного полоненого воїна ЗСУ на Донеччині: омбудсман звернувся до ООН та МКЧХ

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН та МКЧХ через розстріл росіянами беззбройного українського військового у Волноваському районі на Донеччині, передає УНН.

Стало відомо, що 11 квітня цього року троє військових Збройних Сил України виконували службово-бойові завдання на одній із позицій у Волноваському районі. Їх взяли в полон російські солдати, але одного з беззбройних українських воїнів окупанти розстріляли! 

- написав Лубінець.

Омбудсмен наголосив, що це порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, норм МГП та є тяжким міжнародним злочином.

Я вже направив листи до ООН та МКЧХ. Дії міжнародної спільноти та реакція має бути тут і зараз! Злочини росіян потрібно зафіксувати, а винних — притягнути до відповідальності! Необхідно тиснути на РФ, щоб свавільна політика страт українських полонених припинилася! 

- заявив Лубінець.

Окрім цього, омбудсман закликав людей, які стали свідками страт українських військовослужбовців негайно повідомити про це на "гарячу лінію" Омбудсмана України.

Окупанти розстріляли 4 українських військових на Запоріжжі: Лубінець звернувся до МКЧХ та ООН10.04.25, 22:10 • 7341 перегляд

Звертаюся до громадян: якщо ви стали свідком або маєте будь-яку інформацію щодо порушення прав громадян України, страт українських військовослужбовців, просимо негайно повідомити про це на "гарячу лінію" Омбудсмана України за номером 0800 50 17 20 та до правоохоронних органів. Ці свідчення є важливими для встановлення істини. Така інформація сприятиме документуванню воєнних злочинів, забезпеченню правового реагування та притягненню винних до відповідальності відповідно до норм міжнародного та національного права 

- наголосив Лубінець.

Доповнення

Офіс Генпрокурора повідомляв, що окупанти розстріляли беззбройного полоненого військовослужбовця ЗСУ у Волноваському районі у Донецькій області, розпочато розслідування.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаКримінал та НП
Донецька область
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