Расстрел безоружного пленного воина ВСУ в Донецкой области: омбудсмен обратился в ООН и МККК

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в ООН и МККК из-за расстрела россиянами безоружного украинского военного в Волновахском районе Донецкой области, передает УНН.

Стало известно, что 11 апреля этого года трое военных Вооруженных Сил Украины выполняли служебно-боевые задачи на одной из позиций в Волновахском районе. Их взяли в плен российские солдаты, но одного из безоружных украинских воинов оккупанты расстреляли!

Омбудсмен подчеркнул, что это нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными, норм МГП и является тяжким международным преступлением.

Я уже направил письма в ООН и МККК. Действия международного сообщества и реакция должны быть здесь и сейчас! Преступления россиян нужно зафиксировать, а виновных — привлечь к ответственности! Необходимо давить на рф, чтобы своевольная политика казней украинских пленных прекратилась!

Кроме этого, омбудсмен призвал людей, ставших свидетелями казней украинских военнослужащих, немедленно сообщить об этом на "горячую линию" Омбудсмана Украины.

Оккупанты расстреляли 4 украинских военных в Запорожской области: Лубинец обратился в МККК и ООН

Обращаюсь к гражданам: если вы стали свидетелем или обладаете какой-либо информацией о нарушении прав граждан Украины, казнях украинских военнослужащих, просим немедленно сообщить об этом на "горячую линию" Омбудсмана Украины по номеру 0800 50 17 20 и в правоохранительные органы. Эти свидетельства важны для установления истины. Такая информация будет способствовать документированию военных преступлений, обеспечению правового реагирования и привлечению виновных к ответственности в соответствии с нормами международного и национального права