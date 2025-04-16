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Расстрел безоружного пленного воина ВСУ в Донецкой области: омбудсмен обратился в ООН и МККК

Киев • УНН

 • 494 просмотра

Оккупанты расстреляли безоружного украинского военного в Волновахском районе. Лубинец обратился в ООН и МККК из-за нарушения Женевской конвенции.

Расстрел безоружного пленного воина ВСУ в Донецкой области: омбудсмен обратился в ООН и МККК

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в ООН и МККК из-за расстрела россиянами безоружного украинского военного в Волновахском районе Донецкой области, передает УНН.

Стало известно, что 11 апреля этого года трое военных Вооруженных Сил Украины выполняли служебно-боевые задачи на одной из позиций в Волновахском районе. Их взяли в плен российские солдаты, но одного из безоружных украинских воинов оккупанты расстреляли! 

- написал Лубинец.

Омбудсмен подчеркнул, что это нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными, норм МГП и является тяжким международным преступлением.

Я уже направил письма в ООН и МККК. Действия международного сообщества и реакция должны быть здесь и сейчас! Преступления россиян нужно зафиксировать, а виновных — привлечь к ответственности! Необходимо давить на рф, чтобы своевольная политика казней украинских пленных прекратилась! 

- заявил Лубинец.

Кроме этого, омбудсмен призвал людей, ставших свидетелями казней украинских военнослужащих, немедленно сообщить об этом на "горячую линию" Омбудсмана Украины.

Оккупанты расстреляли 4 украинских военных в Запорожской области: Лубинец обратился в МККК и ООН10.04.25, 22:10 • 7332 просмотра

Обращаюсь к гражданам: если вы стали свидетелем или обладаете какой-либо информацией о нарушении прав граждан Украины, казнях украинских военнослужащих, просим немедленно сообщить об этом на "горячую линию" Омбудсмана Украины по номеру 0800 50 17 20 и в правоохранительные органы. Эти свидетельства важны для установления истины. Такая информация будет способствовать документированию военных преступлений, обеспечению правового реагирования и привлечению виновных к ответственности в соответствии с нормами международного и национального права 

- подчеркнул Лубинец.

Дополнение

Офис Генпрокурора сообщал, что оккупанты расстреляли безоружного пленного военнослужащего ВСУ в Волновахском районе Донецкой области, начато расследование.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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