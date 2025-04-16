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The Guardian

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Припущення, а не анонс: речник МЗС відреагував на заяву Литви про можливий удар рф на Великдень

Київ • УНН

 • 12328 перегляди

У МЗС України заявили, що розцінюють слова глави МЗС Литви про можливу атаку рф на Великдень як припущення. Українців закликали реагувати на тривоги.

Припущення, а не анонс: речник МЗС відреагував на заяву Литви про можливий удар рф на Великдень

МЗС розцінює заяву міністра закордонних справ Литви Кястутіса Будріса  про те, що росія може скоїти ще жорстокішу атаку по регіонах України, ніж нещодавню на Суми, на Великодні свята, не як анонс, а як припущення. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Ми бачили заяву голови МЗС Литви. Вважаємо її припущенням. Міністра Будріса ми дуже  поважаємо й перебуваємо з ним на постійно контакті. Ми розцінюємо їх ( заяви – ре.) не як анонс, а як припущення, які він висловив з точки зору, якщо росія завдає в принципі удари по Україні, то не можна виключати нічого і на  Великдень та в інші дні

- сказав Тихий.

Він закликав українців завжди реагувати на повітряні тривоги.

Наша позиція як уряду, як МЗС, що, на жаль, ми живемо в ситуації, коли російські обстріли постійні й потрібно бути постійно готовими до російських ударів, це наша постійна реальність. Тому закликаємо громадян України реагувати на повітряні тривоги. На Великдень й на всі інші дні дотримуйтеся цих правил безпеки, тому що це може врятувати життя 

- наголосив Тихий.

"Варварська загарбницька війна": президент Фінляндії дав оцінку удару росіян по Сумах13.04.25, 22:34 • 3381 перегляд

Контекст

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що росія може скоїти ще жорстокішу атаку по регіонах України, ніж нещодавню на Суми, на Великодні свята. 

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни16.04.25, 14:16 • 162505 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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