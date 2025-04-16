Предположение, а не анонс: спикер МИД отреагировал на заявление Литвы о возможном ударе россии на Пасху

МИД расценивает заявление министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса о том, что россия может совершить еще более жестокую атаку по регионам Украины, чем недавнюю на Сумы, на Пасхальные праздники, не как анонс, а как предположение. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Мы видели заявление главы МИД Литвы. Считаем его предположением. Министра Будриса мы очень уважаем и находимся с ним на постоянном контакте. Мы расцениваем их (заявления – ре.) не как анонс, а как предположения, которые он высказал с точки зрения, если россия наносит в принципе удары по Украине, то нельзя исключать ничего и на Пасху и в другие дни - сказал Тихий.

Он призвал украинцев всегда реагировать на воздушные тревоги.

Наша позиция как правительства, как МИД, что, к сожалению, мы живем в ситуации, когда российские обстрелы постоянные и нужно быть постоянно готовыми к российским ударам, это наша постоянная реальность. Поэтому призываем граждан Украины реагировать на воздушные тревоги. На Пасху и на все остальные дни соблюдайте эти правила безопасности, потому что это может спасти жизнь - подчеркнул Тихий.

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Контекст

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что россия может совершить еще более жестокую атаку по регионам Украины, чем недавнюю на Сумы, на Пасхальные праздники.

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