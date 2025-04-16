Може бути гірше, ніж у Сумах: у Литві припускають ще жорстокіший удар рф по Україні на Великдень

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс вважає, що росія може скоїти ще жорстокішу атаку по регіонах України, ніж нещодавню на Суми, на Великодні свята. Про повдомляє LRT, пише УНН.

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Будріс назвав "варварською" російську атаку по Сумах, внаслідок якої загинуло щонайменше 35 людей, та заявив, що не сумнівається, що москва може скоїти ще більш жорстоку і страхітливу атаку у прийдешні Великодні свята.

Однак, на думку глави литовської дипломатії, такі дії кремля можуть стати новою точкою відліку в мобілізації західного тиску на росію.

Цей тиждень – Страсний тиждень, ми дійдемо до Великодня – я не маю сумнівів, що (росія – ред.) зробить щось ще жахливіше на Великдень. Можливо, це стане переломним моментом, коли ми скажемо: гаразд, дивіться, треба посилити санкції - сказав Будріс.

За словами політика, трагедія в Сумах стала своєрідним поштовхом для країн Європейського Союзу до більш рішучих кроків – як у плані нових економічних обмежень проти Кремля, так і в питанні додаткової підтримки України.

Водночас Будріс зазначив, що поки що залишається відкритим питання, чи зможе цей імпульс перерости у реальні політичні рішення.

За його словами, якщо Європа не зможе досягти суттєвого прогресу в цих питаннях, а спротив окремих країн заблокує процес ухвалення рішень – спільнота остаточно втратить свою роль геополітичного гравця.

"Якщо ми не відкриємо переговорні блоки з Україною цього семестру, якщо ми відступимо у питанні санкцій, тоді вже не можна буде говорити про якусь геополітичну суб’єктність Європейського Союзу, не можна буде говорити, що ми маємо хоч якийсь вплив у світі", – додав він.

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