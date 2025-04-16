Може бути гірше, ніж у Сумах: у Литві припускають ще жорстокіший удар рф по Україні на Великдень

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
11:59 • 19601 перегляди

По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко

11:16 • 85488 перегляди

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

Ексклюзив
11:15 • 45408 перегляди

Незадекларований імпорт техніки Apple: експерти оцінили масштабність втрат для держави

Ексклюзив
10:31 • 50891 перегляди

Аномальна весна і спекотне літо: кліматологиня розповіла, що очікувати у 2025 році

16 квітня, 08:19 • 57614 перегляди

Рада підтримала продовження мобілізації: деталі голосування

16 квітня, 07:15 • 101130 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

Ексклюзив
16 квітня, 06:47 • 91855 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити

16 квітня, 05:58 • 35926 перегляди

США пом'якшили вимоги до України повернути допомогу до $100 млрд в переговорах щодо угоди про копалини - Bloomberg

Ексклюзив
15 квітня, 14:47 • 60889 перегляди

Стався збій в роботі терміналів Привату: у банку кажуть, що проблему вже усунули

15 квітня, 13:39 • 110305 перегляди

Генштаб підтвердив ураження пункту дислокації 448-ї ракетної бригади рф, яка вдарила по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
5.9м/с
46%
Популярнi новини

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

16 квітня, 08:09 • 101900 перегляди

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 61058 перегляди

Міненерго відреагувало на заяву Болгарії про відмову продавати обладнання для добудови ХАЕС

09:36 • 35334 перегляди

На околицях Івано-Франківська вбили 19-річного хлопця: серед підозрюваних - троє неповнолітніх

09:57 • 29402 перегляди

Петиція про підвищення зарплат вчителям набрала потрібну кількість голосів

10:17 • 17925 перегляди
Публікації

Злив про обшук: співробітниця АРМА могла діяти "за вказівкою", але зізнатися в цьому побоїться

14:30 • 1334 перегляди

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

11:16 • 85488 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

16 квітня, 08:09 • 102537 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

16 квітня, 07:15 • 101130 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити
Ексклюзив

16 квітня, 06:47 • 91855 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Ілон Маск

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Європа

Реклама
УНН Lite

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 61502 перегляди

Джонні Депп повертається в кіно у трилері "Day Drinker" від Lionsgate

15 квітня, 18:07 • 31618 перегляди

"Я здаюся": Кейт Бланшетт оголосила про завершення акторської кар’єри

15 квітня, 16:03 • 32524 перегляди

HBO офіційно підтвердив акторський склад серіалу "Гаррі Поттер"

15 квітня, 15:02 • 33652 перегляди

Меган Маркл відверто розповіла про викидень і післяпологову прееклампсію у новому подкасті

15 квітня, 14:44 • 35824 перегляди
Актуальне

Telegram

Financial Times

Шахед-136

The Guardian

ChatGPT

Може бути гірше, ніж у Сумах: у Литві припускають ще жорстокіший удар рф по Україні на Великдень

Київ • УНН

 • 6974 перегляди

Міністр закордонних справ Литви вважає, що росія може скоїти жорстоку атаку на Великдень. Такі дії кремля можуть мобілізувати західний тиск на рф.

Може бути гірше, ніж у Сумах: у Литві припускають ще жорстокіший удар рф по Україні на Великдень

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс вважає, що росія може скоїти ще жорстокішу атаку по регіонах України, ніж нещодавню на Суми, на Великодні свята. Про повдомляє LRT, пише УНН.

Деталі

Будріс назвав "варварською" російську атаку по Сумах, внаслідок якої загинуло щонайменше 35 людей, та заявив, що не сумнівається, що москва може скоїти ще більш жорстоку і страхітливу атаку у прийдешні Великодні свята. 

Однак, на думку глави литовської дипломатії, такі дії кремля можуть стати новою точкою відліку в мобілізації західного тиску на росію.

Цей тиждень – Страсний тиждень, ми дійдемо до Великодня – я не маю сумнівів, що (росія – ред.) зробить щось ще жахливіше на Великдень. Можливо, це стане переломним моментом, коли ми скажемо: гаразд, дивіться, треба посилити санкції

- сказав Будріс.

За словами політика, трагедія в Сумах стала своєрідним поштовхом для країн Європейського Союзу до більш рішучих кроків – як у плані нових економічних обмежень проти Кремля, так і в питанні додаткової підтримки України. 

Водночас Будріс зазначив, що поки що залишається відкритим питання, чи зможе цей імпульс перерости у реальні політичні рішення.

За його словами, якщо Європа не зможе досягти суттєвого прогресу в цих питаннях, а спротив окремих країн заблокує процес ухвалення рішень – спільнота остаточно втратить свою роль геополітичного гравця.

"Якщо ми не відкриємо переговорні блоки з Україною цього семестру, якщо ми відступимо у питанні санкцій, тоді вже не можна буде говорити про якусь геополітичну суб’єктність Європейського Союзу, не можна буде говорити, що ми маємо хоч якийсь вплив у світі", – додав він.

Заява G7 із засудженням удару рф по Сумах під загрозою, США відмовляються її підтримувати - Bloomberg15.04.25, 15:50 • 7692 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаПолітика
Європейський Союз
Литва
Україна
Brent
$65.56
Bitcoin
$83,770.10
S&P 500
$5,314.75
Tesla
$247.33
Газ TTF
$35.40
Золото
$3,328.45
Ethereum
$1,569.40