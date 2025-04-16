Может быть хуже, чем в Сумах: в Литве допускают еще более жестокий удар рф по Украине на Пасху

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко
11:59 • 15611 просмотра

По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко

11:16 • 65739 просмотра

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

Эксклюзив
11:15 • 36758 просмотра

Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства

Эксклюзив
10:31 • 41968 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

08:19 • 49382 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

16 апреля, 07:15 • 90292 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
16 апреля, 06:47 • 82648 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

16 апреля, 05:58 • 35291 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 60462 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 109193 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+16°
5.8м/с
50%
Популярные новости

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 87468 просмотра

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 50564 просмотра

Минэнерго отреагировало на заявление Болгарии об отказе продавать оборудование для достройки ХАЭС

09:36 • 27631 просмотра

На окраинах Ивано-Франковска убили 19-летнего парня: среди подозреваемых - трое несовершеннолетних

09:57 • 21780 просмотра

Петиция о повышении зарплат учителям набрала нужное количество голосов

10:17 • 9930 просмотра
публикации

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

11:16 • 65789 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 87653 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

16 апреля, 07:15 • 90309 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

16 апреля, 06:47 • 82664 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 182884 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Элон Маск

Виталий Кличко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Европа

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 50697 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 28837 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 29892 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 31237 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 33550 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Financial Times

Шахед-136

Хранитель

ЧатГПТ

Может быть хуже, чем в Сумах: в Литве допускают еще более жестокий удар рф по Украине на Пасху

Киев • УНН

 • 6348 просмотра

Министр иностранных дел Литвы считает, что россия может совершить жестокую атаку на Пасху. Такие действия кремля могут мобилизовать западное давление на рф.

Может быть хуже, чем в Сумах: в Литве допускают еще более жестокий удар рф по Украине на Пасху

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис считает, что россия может совершить еще более жестокую атаку по регионам Украины, чем недавнюю на Сумы, на Пасхальные праздники. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.

Детали

Будрис назвал "варварской" российскую атаку по Сумам, в результате которой погибло по меньшей мере 35 человек, и заявил, что не сомневается, что москва может совершить еще более жестокую и устрашающую атаку в грядущие Пасхальные праздники. 

Однако, по мнению главы литовской дипломатии, такие действия кремля могут стать новой точкой отсчета в мобилизации западного давления на россию.

Эта неделя – Страстная неделя, мы дойдем до Пасхи – я не сомневаюсь, что (россия – ред.) сделает что-то еще ужаснее на Пасху. Возможно, это станет переломным моментом, когда мы скажем: ладно, смотрите, надо усилить санкции

- сказал Будрис.

По словам политика, трагедия в Сумах стала своеобразным толчком для стран Европейского Союза к более решительным шагам – как в плане новых экономических ограничений против Кремля, так и в вопросе дополнительной поддержки Украины. 

В то же время Будрис отметил, что пока что остается открытым вопрос, сможет ли этот импульс перерасти в реальные политические решения.

По его словам, если Европа не сможет достичь существенного прогресса в этих вопросах, а сопротивление отдельных стран заблокирует процесс принятия решений – сообщество окончательно потеряет свою роль геополитического игрока.

"Если мы не откроем переговорные блоки с Украиной в этом семестре, если мы отступим в вопросе санкций, тогда уже нельзя будет говорить о какой-либо геополитической субъектности Европейского Союза, нельзя будет говорить, что мы имеем хоть какое-то влияние в мире", – добавил он.

Заявление G7 с осуждением удара рф по Сумам под угрозой, США отказываются его поддерживать - Bloomberg 15.04.25, 15:50 • 7630 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
Европейский Союз
Литва
Украина
Brent
$65.54
Bitcoin
$83,764.70
S&P 500
$5,330.88
Tesla
$247.68
Газ TTF
$35.40
Золото
$3,323.99
Ethereum
$1,576.77