Может быть хуже, чем в Сумах: в Литве допускают еще более жестокий удар рф по Украине на Пасху

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис считает, что россия может совершить еще более жестокую атаку по регионам Украины, чем недавнюю на Сумы, на Пасхальные праздники. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.

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Будрис назвал "варварской" российскую атаку по Сумам, в результате которой погибло по меньшей мере 35 человек, и заявил, что не сомневается, что москва может совершить еще более жестокую и устрашающую атаку в грядущие Пасхальные праздники.

Однако, по мнению главы литовской дипломатии, такие действия кремля могут стать новой точкой отсчета в мобилизации западного давления на россию.

Эта неделя – Страстная неделя, мы дойдем до Пасхи – я не сомневаюсь, что (россия – ред.) сделает что-то еще ужаснее на Пасху. Возможно, это станет переломным моментом, когда мы скажем: ладно, смотрите, надо усилить санкции - сказал Будрис.

По словам политика, трагедия в Сумах стала своеобразным толчком для стран Европейского Союза к более решительным шагам – как в плане новых экономических ограничений против Кремля, так и в вопросе дополнительной поддержки Украины.

В то же время Будрис отметил, что пока что остается открытым вопрос, сможет ли этот импульс перерасти в реальные политические решения.

По его словам, если Европа не сможет достичь существенного прогресса в этих вопросах, а сопротивление отдельных стран заблокирует процесс принятия решений – сообщество окончательно потеряет свою роль геополитического игрока.

"Если мы не откроем переговорные блоки с Украиной в этом семестре, если мы отступим в вопросе санкций, тогда уже нельзя будет говорить о какой-либо геополитической субъектности Европейского Союза, нельзя будет говорить, что мы имеем хоть какое-то влияние в мире", – добавил он.

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