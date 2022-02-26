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Ряд российских банков отключат от системы SWIFT

Ряд российских банков отключат от системы SWIFT

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 февраля. УНН. В ответ на атаки российских войск в Украине США, Франция, Канада, Италия, Великобритания, Комиссия ЕС и Германия в субботу вечером приняли новые жесткие финансовые санкции против России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление председателя Европейской Комиссии Урсулы фон дер Ляен и Bundeskanzler.de.

Детали

Таким образом, все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, и, по необходимости, следующие российские банки будут исключены из системы международных платежных услуг SWIFT. Это призвано отрезать эти учреждения от международных финансовых потоков, что существенно ограничит их глобальные операции.

Кроме того, страны решили еще больше ограничить возможности российского центрального банка по поддержанию обменного курса рубля с помощью международных финансовых операций. Санкции также направлены против физических и юридических лиц в России и других странах, которые поддерживают войну против Украины. В частности, планируется прекратить возможность получения россиянами так называемого золотого паспорта и, соответственно, европейского гражданства для себя и членов своей семьи.

Также будет создана рабочая группа с участием представителей США и Евросоюза для обеспечения скорейшего выполнения санкций и замораживание активов лиц, их семей и компаний, попавших под санкции. Страны подчеркнули свою готовность принять дальнейшие меры, если Россия не прекратит свое нападение на Украину и тем самым на европейский миропорядок.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о дальнейших санкциях против Москвы, которые вводятся из-за развязанной российским президентом Путиным войны против Украины. Среди них будут те, которые, по ее словам, “уничтожат Путина”.

Президент Еврокомиссии объявила, что “ряд российских банков будет исключено из SWIFT”, а часть активов российского Центрального банка будет заморожено, чтобы остановить военную машину, запущенную Владимиром Путиным.

Цитата

“Мы полны решимости ввести жесткие и масштабные санкции против России. Мы должны реагировать еще жестче, мы должны усилить санкции, чтобы Владимир Путин больше не мог финансировать российскую военную машину. Мы уверены, что ряд банков будет отделен от SWIFT", - сказала Урсула фон дер Ляйен.

“Мы сделаем так, чтобы Владимир Путин больше не мог использовать свои резервы. Мы заморозим российские активы в банках, мы заморозим транзакции”, — заявила она.

“Мы запретим российским олигархам использовать свои финансовые активы на наших рынках. Эти меры не позволяют Владимиру Путину финансировать свою войну. Российская экономика также испытает серьезную эрозию", - сообщила председатель Еврокомиссии.

First, we commit to ensuring that a certain number of Russian banks are removed from SWIFT.⁰
It will stop them from operating worldwide and effectively block Russian exports and imports.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen)February 26, 2022

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