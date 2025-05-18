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Трагедия из-за тоталитарной системы: в День борьбы за права крымскотатарского народа Украина чтит память жертв депортации

Киев • УНН

 • 258 просмотра

18 мая Украина чтит жертв депортации крымскотатарского народа. Зеленский подчеркнул, что трагедия повторилась в 2014 году с оккупацией Крыма россией.

Трагедия из-за тоталитарной системы: в День борьбы за права крымскотатарского народа Украина чтит память жертв депортации

Сегодня, 18 мая, Украина чтит память жертв депортации и геноцида крымскотатарского народа, по меньшей мере треть которого потеряна из-за болезней, голода, истощения и издевательств из-за политики вождей россии.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram пишет УНН.

Детали

81 год назад советская власть начала депортацию крымскотатарского народа. Целый народ выгнали из родной земли и бросили в дорогу, ставшую смертным приговором для тысяч и тысяч людей, для многих семей. По меньшей мере, треть крымскотатарского народа была потеряна из-за болезней, голода, истощения и издевательств. Трагедия, которая стала возможной из-за преступной тоталитарной системы и безнаказанности вождей в москве

- говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что эта трагедия никогда не должна была повториться, но в 2014 году Крым снова оказался под оккупацией россии и тысячи крымскотатарских семей снова разделены и вынуждены бороться за свободу и собственный дом.

Чтим память всех жертв депортации, этого геноцида крымскотатарского народа. Помним, как важно, что народ смог вернуться домой. Работаем, чтобы защитить наше независимое государство, всех наших людей, всю нашу землю. Крым, как и вся Украина, должен быть свободен. Империи всегда падают

 - добавил он

Напомним

Сегодня, 18 мая в Украине чтят память жертв насильственной депортации крымских татар в 1944 году, которая Верховной Радой Украины признана геноцидом

Главной задачей Меджлиса является защита целостности Украины и возвращение Крыма – Чубаров30.04.25, 16:24 • 6596 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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