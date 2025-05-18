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Трагедія через тоталітарну систему: у День боротьби за права кримськотатарського народу Україна вшановує памʼять жертв депортації

Київ • УНН

 • 352 перегляди

18 травня Україна вшановує жертв депортації кримськотатарського народу. Зеленський наголосив, що трагедія повторилася в 2014 році з окупацією Криму росією.

Трагедія через тоталітарну систему: у День боротьби за права кримськотатарського народу Україна вшановує памʼять жертв депортації

Сьогодні, 18 травня, Україна вшановує памʼять жертв депортації та геноциду кримськотатарського народу щонайменше третина якого втрачена через хвороби, голод, виснаження і знущання через політику вождів росії.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram пише УНН.

Деталі

81 рік тому радянська влада почала депортацію кримськотатарського народу. Цілий народ вигнали з рідної землі й кинули в дорогу, що стала смертним вироком для тисяч і тисяч людей, для багатьох сімей. Щонайменше третина кримськотатарського народу була втрачена через хвороби, голод, виснаження і знущання. Трагедія, яка стала можливою через злочинну тоталітарну систему й безкарність вождів у москві

- ідеться у дописі.

Зеленський підкреслив, що ця трагедія ніколи б не мала повторитися, але у 2014 році Крим знову опинився під окупацією росії і тисячі кримськотатарських сімей знову розділені та змушені боротися за свободу та власний дім.

Шануємо пам’ять усіх жертв депортації, цього геноциду кримськотатарського народу. Пам’ятаємо, як важливо, що народ зміг повернутися додому. Працюємо, щоб захистити нашу незалежну державу, усіх наших людей, усю нашу землю. Крим, як і вся Україна, має бути вільним. Імперії завжди падають

 - додав він

Нагадаємо

Сьогодні, 18 травня в Україні вшановують пам’ять жертв насильницької депортації кримських татар у 1944 році, яка Верховною Радою України визнана геноцидом

Головним завданням Меджлісу є захист цілісності України і повернення Криму - Чубаров30.04.25, 16:24 • 6596 переглядiв

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