Сьогодні в Україні вшановують пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу

Сьогодні, 18 травня в Україні вшановують пам’ять жертв насильницької депортації кримських татар у 1944 році, яка Верховною Радою України визнана геноцидом, пише УНН.

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В листопаді 2015 року Верховна Рада визнала депортацію з Криму кримських татар у 1944 році геноцидом кримськотатарського народу. Тоді ж парламент установив 18 травня Днем пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Масова депортація корінного населення Криму з півострова товарними вагонами відбулося протягом 18-21 травня 1944 року за особистим наказом йосипа сталіна. Прибуття ешелонів до віддалених кутків тодішнього срср завершилося 4 червня.

Кримських татар звинувачували у, нібито, масовій співпраці з нацистською Німеччиною.

На даний момент немає абсолютно точних даних, скільки кримських татар було насильницькі вивезено з півострова, і скільки з них загинули під час, або у перші роки після депортації.

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За різними оцінками було вивезено від 190 до 425 тис. кримських татар. З них у дорозі, або у перші роки після насильницького перевезення померли від 27% до 42%.

Кримські татари не хотіли миритися з насильницьким переселенням, і влаштовували зухвалі втечі. Одна з наймасовіших сталася у 1948 році. Тоді понад вісім тисяч кримських татар без дозволу залишили свої спецпоселення. Однак, практично усі утікачі були затримані та покарані.

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