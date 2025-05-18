Сегодня в Украине чтят память жертв геноцида крымскотатарского народа

$41.470.00
46.380.00
ukenru
Швейцарская гвардия, Перстень рыбака и месса на латыни: какой будет инаугурация Папы Льва XIV
17 мая, 13:35 • 112135 просмотра

Швейцарская гвардия, Перстень рыбака и месса на латыни: какой будет инаугурация Папы Льва XIV

17 мая, 12:09 • 86845 просмотра

Пять уютных фильмов: что посмотреть в свободное время

17 мая, 11:46 • 59035 просмотра

Обмен пленными по формуле "1000 на 1000" может состояться уже на следующей неделе - Буданов

Эксклюзив
17 мая, 06:00 • 68328 просмотра

Политолог о президентских выборах в Польше: повлияют на Украину и не самым позитивным образом

16 мая, 15:59 • 315981 просмотра

Встреча в Стамбуле: как отреагировали европейские лидеры на результаты переговоров Украины и рф

16 мая, 15:31 • 257691 просмотра

Встреча в Стамбуле: чем завершились переговоры Украины и россии и чего стоит ожидать

16 мая, 13:30 • 122689 просмотра

На переговорах с рф обсудили обмен пленными “1000 на 1000” - Умеров

Эксклюзив
16 мая, 13:06 • 118576 просмотра

Почему новое регулирование фармрынка в Украине может привести к дефициту лекарств и развитию теневого рынка - мнение эксперта (ВИДЕО)

16 мая, 11:56 • 99189 просмотра

Зеленский о переговорах в Стамбуле: российские представители даже не могут пойти на прекращение огня

16 мая, 09:33 • 121745 просмотра

ЕС готовит новые санкции против россии: под ударом "Северный поток", теневой флот и банки - фон дер Ляйен

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
0м/с
90%
744мм
Популярные новости

“Нормально. Работаем. Все, пока”: Зеленская призналась, что Президент сказал ей после ссоры с Трампом в Белом доме

17 мая, 17:51 • 7928 просмотра

Rheinmetall и Lockheed Martin создадут в Европе совместное предприятие по производству вооружения Patriot

17 мая, 19:11 • 10478 просмотра

Зеленский обсудил с президентом Швейцарии дипломатические шаги ради мира: подробности

17 мая, 19:28 • 8284 просмотра

Комбат 47-й бригады “Магура” подал рапорт об увольнении: причина

17 мая, 19:55 • 14513 просмотра

В Киевской области в результате атаки рф погибла женщина, среди раненых есть ребенок

02:53 • 10439 просмотра
публикации

Швейцарская гвардия, Перстень рыбака и месса на латыни: какой будет инаугурация Папы Льва XIV

17 мая, 13:35 • 112141 просмотра

Встреча в Стамбуле: как отреагировали европейские лидеры на результаты переговоров Украины и рф

16 мая, 15:59 • 315986 просмотра

Встреча в Стамбуле: чем завершились переговоры Украины и россии и чего стоит ожидать

16 мая, 15:31 • 257696 просмотра

Санкции, встреча в Стамбуле, наступление россиян: ключевые заявления Зеленского по итогам встречи с Эрдоганом

15 мая, 16:24 • 374919 просмотра

Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации

15 мая, 12:41 • 363011 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Дональд Трамп

Марк Карни

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Европа

Ватикан

Рим

Реклама
УНН Lite

Несколько простых рецептов сладостей, которые можно сделать из грецкого ореха

17 мая, 15:00 • 56452 просмотра

Пять уютных фильмов: что посмотреть в свободное время

17 мая, 12:09 • 86848 просмотра

Мексика требует компенсацию от MrBeast за использование пирамид майя для рекламы

17 мая, 09:29 • 52385 просмотра

Американского певца Криса Брауна не выпустили под залог по обвинению в нападении: его мировое турне под угрозой

16 мая, 17:05 • 56707 просмотра

Трамп заявил, что Тейлор Свифт "больше не горячая"

16 мая, 16:22 • 67524 просмотра
Актуальное

MIM-104 Patriot

Леопард 2

F-16 Fighting Falcon

Гаубица M109

MGM-140 ATACMS

Сегодня в Украине чтят память жертв геноцида крымскотатарского народа

Киев • УНН

 • 154 просмотра

Сегодня в Украине чтят жертв депортации крымских татар 1944 года, признанной геноцидом. По оценкам, было вывезено до 425 тыс. человек, значительная часть умерла.

Сегодня в Украине чтят память жертв геноцида крымскотатарского народа

Сегодня, 18 мая в Украине чтят память жертв насильственной депортации крымских татар в 1944 году, которая Верховной Радой Украины признана геноцидом, пишет УНН.

Детали

В ноябре 2015 года Верховная Рада признала депортацию из Крыма крымских татар в 1944 году геноцидом крымскотатарского народа. Тогда же парламент установил 18 мая Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Массовая депортация коренного населения Крыма с полуострова товарными вагонами произошло в течение 18-21 мая 1944 года по личному приказу иосифа сталина. Прибытие эшелонов в отдаленные уголки тогдашнего ссср завершилось 4 июня.

Крымских татар обвиняли в, якобы, массовом сотрудничестве с нацистской Германией.

На данный момент нет абсолютно точных данных, сколько крымских татар было насильственно вывезено с полуострова, и сколько из них погибли во время, или в первые годы после депортации.

Рада призвала мир признать депортацию крымских татар геноцидом и усилить давление на Россию14.05.25, 12:02 • 2512 просмотров

По разным оценкам было вывезено от 190 до 425 тыс. крымских татар. Из них в дороге, или в первые годы после насильственной перевозки умерли от 27% до 42%.

Крымские татары не хотели мириться с насильственным переселением, и устраивали дерзкие побеги. Одна из самых массовых произошла в 1948 году. Тогда более восьми тысяч крымских татар без разрешения покинули свои спецпоселения. Однако, практически все беглецы были задержаны и наказаны.

Главной задачей Меджлиса является защита целостности Украины и возвращение Крыма – Чубаров30.04.25, 16:24 • 6586 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

Общество
Крым
Украина
Brent
$65.23
Bitcoin
$103,347.00
S&P 500
$5,949.56
Tesla
$347.66
Газ TTF
$35.16
Золото
$3,194.50
Ethereum
$2,481.10