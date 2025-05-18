Сегодня в Украине чтят память жертв геноцида крымскотатарского народа

Сегодня, 18 мая в Украине чтят память жертв насильственной депортации крымских татар в 1944 году, которая Верховной Радой Украины признана геноцидом, пишет УНН.

Детали

В ноябре 2015 года Верховная Рада признала депортацию из Крыма крымских татар в 1944 году геноцидом крымскотатарского народа. Тогда же парламент установил 18 мая Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Массовая депортация коренного населения Крыма с полуострова товарными вагонами произошло в течение 18-21 мая 1944 года по личному приказу иосифа сталина. Прибытие эшелонов в отдаленные уголки тогдашнего ссср завершилось 4 июня.

Крымских татар обвиняли в, якобы, массовом сотрудничестве с нацистской Германией.

На данный момент нет абсолютно точных данных, сколько крымских татар было насильственно вывезено с полуострова, и сколько из них погибли во время, или в первые годы после депортации.

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По разным оценкам было вывезено от 190 до 425 тыс. крымских татар. Из них в дороге, или в первые годы после насильственной перевозки умерли от 27% до 42%.

Крымские татары не хотели мириться с насильственным переселением, и устраивали дерзкие побеги. Одна из самых массовых произошла в 1948 году. Тогда более восьми тысяч крымских татар без разрешения покинули свои спецпоселения. Однако, практически все беглецы были задержаны и наказаны.

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