Рада призвала мир признать депортацию крымских татар геноцидом и усилить давление на Россию

Верховная Рада обратилась к правительствам и парламентам иностранных государств, международным организациям и парламентским ассамблеям с призывом почтить память жертв геноцида крымскотатарского народа. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram в среду, пишет УНН.

Рада обратилась к правительствам и парламентам других стран относительно чествования памяти жертв геноцида крымскотатарского народа и консолидации усилий для прекращения нарушения прав и свобод крымскотатарского народа россией - пишет Гончаренко.

Как сообщает нардеп, "за" проголосовало 310 депутатов.

Дополнение

"Принятием проекта Постановления парламент имеет целью призвать правительства и парламенты иностранных государств, международные организации и парламентские ассамблеи почтить память жертв геноцида крымскотатарского народа, признать депортацию крымскотатарского народа из Крыма в 1944 году актом геноцида, а также консолидировать международные усилия для прекращения нарушений прав и свобод крымскотатарского народа со стороны Российской Федерации",- говорится в пояснительной записке к карточке законопроекта.

Не верю, что США признают Крым российским - Чубаров

В частности, законопроектом предусматривается обращение Верховной Рады Украины к правительствам и парламентам иностранных государств, международным организациям и парламентским ассамблеям с призывом о следующем:

присоединиться к странам, которые своими решениями признали депортацию крымскотатарского народа из Крыма в 1944 году актом геноцида;

присоединиться к ежегодному чествованию памяти жертв геноцида крымскотатарского народа каждого 18 мая;

осудить действия тоталитарного режима СССР, которые привели к катастрофическому уменьшению генофонда крымскотатарского народа;

усилить поддержку Украины и давление на россию всеми возможными военными, санкционными, политическими и экономическими инструментами до полного восстановления суверенитета Украины над оккупированными территориями, включая Крым, включая Автономную Республику Крым и Севастополь и прилегающие воды Черного и Азовского морей;

способствовать прекращению практики нарушения основополагающих прав человека во временно оккупированном Крыму путем поддержки введения совместной эффективной санкционной политики на всех уровнях;

принимать непосредственное участие в мероприятиях в рамках Международной Крымской платформы на правительственном и парламентском уровнях;

осудить противоправное признание государством-агрессором Меджлиса крымскотатарского народа экстремистской организацией и запрет его деятельности в том числе на временно оккупированной территории Украины;

Главной задачей Меджлиса является защита целостности Украины и возвращение Крыма – Чубаров

в рамках обеспечения прав крымскотатарских сообществ содействовать сохранению и развитию крымскотатарского языка и культуры, обеспечить его применение в образовательной и научной деятельности и в других сферах;

принять меры для освобождения рф всех лиц, лишенных личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, в том числе представителей коренного крымскотатарского народа и деоккупации всех временно оккупированных территорий Украины;

ввести комплексные меры для предотвращения экономического истощения и экологической деградации Крымского полуострова, вызванных временной оккупацией;

поддержать развитие украинских и крымскотатарских студий в ведущих академических и образовательных центрах за рубежом;

поддержать приглашение Украины к членству в ЕС, а также ее интеграцию в различные международные форматы безопасности как стратегически важного элемента послевоенного восстановления на Крымском полуострове;

способствовать устойчивой безопасности судоходства в Черноморском регионе, как важному элементу обеспечения продовольственной безопасности в мире, в частности для стран Глобального Юга.

Напомним

1 мая Верховная Рада поддержала обращение к иностранным государствам и международным организациям относительно истинных намерений рф продолжать агрессивную войну на уничтожение Украины, с призывом усилить ПВО, инвестировать в оборону, использовать замороженные активы рф для помощи Украине и поддержать расследование военных преступлений россиян.