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Рада призвала мир признать депортацию крымских татар геноцидом и усилить давление на Россию

Киев • УНН

 • 704 просмотра

Рада обратилась к иностранным государствам с призывом почтить память жертв геноцида крымскотатарского народа. Также призывают консолидировать усилия для прекращения нарушения прав крымских татар россией.

Рада призвала мир признать депортацию крымских татар геноцидом и усилить давление на Россию

Верховная Рада обратилась к правительствам и парламентам иностранных государств, международным организациям и парламентским ассамблеям с призывом почтить память жертв геноцида крымскотатарского народа. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram в среду, пишет УНН.

Рада обратилась к правительствам и парламентам других стран относительно чествования памяти жертв геноцида крымскотатарского народа и консолидации усилий для прекращения нарушения прав и свобод крымскотатарского народа россией

- пишет Гончаренко.

Как сообщает нардеп, "за" проголосовало 310 депутатов.

Дополнение

"Принятием проекта Постановления парламент имеет целью призвать правительства и парламенты иностранных государств, международные организации и парламентские ассамблеи почтить память жертв геноцида крымскотатарского народа, признать депортацию крымскотатарского народа из Крыма в 1944 году актом геноцида, а также консолидировать международные усилия для прекращения нарушений прав и свобод крымскотатарского народа со стороны Российской Федерации",- говорится в пояснительной записке к карточке законопроекта.

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В частности, законопроектом предусматривается обращение Верховной Рады Украины к правительствам и парламентам иностранных государств, международным организациям и парламентским ассамблеям с призывом о следующем:

  • присоединиться к странам, которые своими решениями признали депортацию крымскотатарского народа из Крыма в 1944 году актом геноцида; 
    • присоединиться к ежегодному чествованию памяти жертв геноцида крымскотатарского народа каждого 18 мая;
      • осудить действия тоталитарного режима СССР, которые привели к катастрофическому уменьшению генофонда крымскотатарского народа;
        • усилить поддержку Украины и давление на россию всеми возможными военными, санкционными, политическими и экономическими инструментами до полного восстановления суверенитета Украины над оккупированными территориями, включая Крым, включая Автономную Республику Крым и Севастополь и прилегающие воды Черного и Азовского морей;
          • способствовать прекращению практики нарушения основополагающих прав человека во временно оккупированном Крыму путем поддержки введения совместной эффективной санкционной политики на всех уровнях;
            • принимать непосредственное участие в мероприятиях в рамках Международной Крымской платформы на правительственном и парламентском уровнях;
              • осудить противоправное признание государством-агрессором Меджлиса крымскотатарского народа экстремистской организацией и запрет его деятельности в том числе на временно оккупированной территории Украины;

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                • в рамках обеспечения прав крымскотатарских сообществ содействовать сохранению и развитию крымскотатарского языка и культуры, обеспечить его применение в образовательной и научной деятельности и в других сферах;
                  • принять меры для освобождения рф всех лиц, лишенных личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, в том числе представителей коренного крымскотатарского народа и деоккупации всех временно оккупированных территорий Украины;
                    • ввести комплексные меры для предотвращения экономического истощения и экологической деградации Крымского полуострова, вызванных временной оккупацией;
                      • поддержать развитие украинских и крымскотатарских студий в ведущих академических и образовательных центрах за рубежом; 
                        • поддержать приглашение Украины к членству в ЕС, а также ее интеграцию в различные международные форматы безопасности как стратегически важного элемента послевоенного восстановления на Крымском полуострове;
                          • способствовать устойчивой безопасности судоходства в Черноморском регионе, как важному элементу обеспечения продовольственной безопасности в мире, в частности для стран Глобального Юга.

                            Напомним

                            1 мая Верховная Рада поддержала обращение к иностранным государствам и международным организациям относительно истинных намерений рф продолжать агрессивную войну на уничтожение Украины, с призывом усилить ПВО, инвестировать в оборону, использовать замороженные активы рф для помощи Украине и поддержать расследование военных преступлений россиян.

                            Алина Волянская

                            Алина Волянская

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