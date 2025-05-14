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Рада закликала світ визнати депортацію кримських татар геноцидом і посилити тиск на росію

Київ • УНН

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Рада звернулася до іноземних держав із закликом вшанувати пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу. Також закликають консолідувати зусилля для припинення порушення прав кримських татар росією.

Рада закликала світ визнати депортацію кримських татар геноцидом і посилити тиск на росію

Верховна Рада звернулась до урядів і парламентів іноземних держав, міжнародних організацій та парламентських асамблей із закликом вшанувати памʼять жертв геноциду кримськотатарського народу. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram у середу, пише УНН.

Рада звернулась до урядів та парламентів інших країн щодо вшанування пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу та консолідації зусиль для припинення порушення прав і свобод кримськотатарського народу росією

- пише Гончаренко.

Як повідомляє нардеп, "за" проголосувало 310 депутатів.

Доповнення

"Прийняттям проекту Постанови парламент має на меті закликати уряди та парламенти іноземних держав, міжнародні організації і парламентські асамблеї вшанувати пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу, визнати депортацію кримськотатарського народу з Криму в 1944 році актом геноциду, а також консолідувати міжнародні зусилля для припинення порушень прав і свобод кримськотатарського народу з боку Російської Федерації" ,- йдеться в пояснювальній записці до картки законопроєкту.

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Зокрема, законопроєктом передбачається звернення Верховної Ради України до урядів та парламентів іноземних держав, міжнародних організацій та парламентських асамблей із закликом про наступне:

  • доєднатись до країн, які своїми рішеннями визнали депортацію кримськотатарського народу з Криму в 1944 році актом геноциду; 
    • долучитися до щорічного вшанування памʼяті жертв геноциду кримськотатарського народу кожного 18 травня;
      • засудити дії тоталітарного режиму СРСР, які призвели до катастрофічного зменшення генофонду кримськотатарського народу;
        • посилити підтримку України та тиск на росію всіма можливими військовими, санкційними, політичними й економічними інструментами до повного відновлення суверенітету України над окупованими територіями, включно з Кримом, включаючи Автономну Республіку Крим і Севастополь і прилеглі води Чорного і Азовського морів;
          • сприяти припиненню практики порушення основоположних прав людини в тимчасово окупованому Криму шляхом підтримки введення спільної ефективної санкційної політики на всіх рівнях;
            • брати безпосередню участь у заходах в рамках Міжнародної Кримської платформи на урядовому та парламентському рівнях;
              • засудити протиправне визнання державою-агресором Меджлісу кримськотатарського народу екстремістською організацією і заборону його діяльності в тому числі на тимчасово окупованій території України;

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                • в межах забезпечення прав кримськотатарських спільнот сприяти збереженню та розвитку кримськотатарської мови та культури, забезпечити її застосування в освітній та науковій діяльності та в інших сферах;
                  • вжити заходів для звільнення рф усіх осіб, які позбавлені особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, у тому числі представників корінного кримськотатарського народу та деокупації всіх тимчасово окупованих територій України;
                    • запровадити комплексні заходи для запобігання економічному виснаженню та екологічній деградації Кримського півострова, спричинених тимчасовою окупацією;
                      • підтримати розвиток українських і кримськотатарських студій у провідних академічних та освітніх центрах за кордоном; 
                        • підтримати запрошення України до членства в ЄС, а також її інтеграцію до різних міжнародних безпекових форматів як стратегічно важливого елементу повоєнного відновлення на Кримському півострові;
                          • сприяти сталій безпеці судноплавства в Чорноморському регіоні, як важливому елементі забезпечення продовольчої безпеки у світі, зокрема для країн Глобального Півдня.

                            Нагадаємо

                            1 травня Верховна Рада підтримала звернення до іноземних держав та міжнародних організацій щодо справжніх намірів рф продовжувати агресивну війну на знищення України, із закликом посилити ППО, інвестувати в оборону, використати заморожені активи рф для допомоги Україні та підтримати розслідування воєнних злочинів росіян.

                            Аліна Волянська

                            Аліна Волянська

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