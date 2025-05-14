Рада закликала світ визнати депортацію кримських татар геноцидом і посилити тиск на росію

Верховна Рада звернулась до урядів і парламентів іноземних держав, міжнародних організацій та парламентських асамблей із закликом вшанувати памʼять жертв геноциду кримськотатарського народу. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram у середу, пише УНН.

Рада звернулась до урядів та парламентів інших країн щодо вшанування пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу та консолідації зусиль для припинення порушення прав і свобод кримськотатарського народу росією - пише Гончаренко.

Як повідомляє нардеп, "за" проголосувало 310 депутатів.

Доповнення

"Прийняттям проекту Постанови парламент має на меті закликати уряди та парламенти іноземних держав, міжнародні організації і парламентські асамблеї вшанувати пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу, визнати депортацію кримськотатарського народу з Криму в 1944 році актом геноциду, а також консолідувати міжнародні зусилля для припинення порушень прав і свобод кримськотатарського народу з боку Російської Федерації" ,- йдеться в пояснювальній записці до картки законопроєкту.

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Зокрема, законопроєктом передбачається звернення Верховної Ради України до урядів та парламентів іноземних держав, міжнародних організацій та парламентських асамблей із закликом про наступне:

доєднатись до країн, які своїми рішеннями визнали депортацію кримськотатарського народу з Криму в 1944 році актом геноциду;

долучитися до щорічного вшанування памʼяті жертв геноциду кримськотатарського народу кожного 18 травня;

засудити дії тоталітарного режиму СРСР, які призвели до катастрофічного зменшення генофонду кримськотатарського народу;

посилити підтримку України та тиск на росію всіма можливими військовими, санкційними, політичними й економічними інструментами до повного відновлення суверенітету України над окупованими територіями, включно з Кримом, включаючи Автономну Республіку Крим і Севастополь і прилеглі води Чорного і Азовського морів;

сприяти припиненню практики порушення основоположних прав людини в тимчасово окупованому Криму шляхом підтримки введення спільної ефективної санкційної політики на всіх рівнях;

брати безпосередню участь у заходах в рамках Міжнародної Кримської платформи на урядовому та парламентському рівнях;

засудити протиправне визнання державою-агресором Меджлісу кримськотатарського народу екстремістською організацією і заборону його діяльності в тому числі на тимчасово окупованій території України;

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в межах забезпечення прав кримськотатарських спільнот сприяти збереженню та розвитку кримськотатарської мови та культури, забезпечити її застосування в освітній та науковій діяльності та в інших сферах;

вжити заходів для звільнення рф усіх осіб, які позбавлені особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, у тому числі представників корінного кримськотатарського народу та деокупації всіх тимчасово окупованих територій України;

запровадити комплексні заходи для запобігання економічному виснаженню та екологічній деградації Кримського півострова, спричинених тимчасовою окупацією;

підтримати розвиток українських і кримськотатарських студій у провідних академічних та освітніх центрах за кордоном;

підтримати запрошення України до членства в ЄС, а також її інтеграцію до різних міжнародних безпекових форматів як стратегічно важливого елементу повоєнного відновлення на Кримському півострові;

сприяти сталій безпеці судноплавства в Чорноморському регіоні, як важливому елементі забезпечення продовольчої безпеки у світі, зокрема для країн Глобального Півдня.

Нагадаємо

1 травня Верховна Рада підтримала звернення до іноземних держав та міжнародних організацій щодо справжніх намірів рф продовжувати агресивну війну на знищення України, із закликом посилити ППО, інвестувати в оборону, використати заморожені активи рф для допомоги Україні та підтримати розслідування воєнних злочинів росіян.