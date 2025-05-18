$41.470.00
46.380.00
ukenru
рф планирует “учебно-боевой” запуск межконтинентальной баллистической ракеты в ночь на 19 мая - ГУР
12:08 • 2594 просмотра

рф планирует “учебно-боевой” запуск межконтинентальной баллистической ракеты в ночь на 19 мая - ГУР

17 мая, 23:01 • 15056 просмотра

Австрия победила на "Евровидении-2025". Украина вошла в десятку

17 мая, 12:09 • 118198 просмотра

Пять уютных фильмов: что посмотреть в свободное время

17 мая, 11:46 • 79093 просмотра

Обмен пленными по формуле "1000 на 1000" может состояться уже на следующей неделе - Буданов

Эксклюзив
17 мая, 06:00 • 86538 просмотра

Политолог о президентских выборах в Польше: повлияют на Украину и не самым позитивным образом

16 мая, 15:59 • 346671 просмотра

Встреча в Стамбуле: как отреагировали европейские лидеры на результаты переговоров Украины и рф

16 мая, 15:31 • 279106 просмотра

Встреча в Стамбуле: чем завершились переговоры Украины и россии и чего стоит ожидать

16 мая, 13:30 • 127379 просмотра

На переговорах с рф обсудили обмен пленными “1000 на 1000” - Умеров

Эксклюзив
16 мая, 13:06 • 119456 просмотра

Почему новое регулирование фармрынка в Украине может привести к дефициту лекарств и развитию теневого рынка - мнение эксперта (ВИДЕО)

16 мая, 11:56 • 100149 просмотра

Зеленский о переговорах в Стамбуле: российские представители даже не могут пойти на прекращение огня

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Прямой ефир
Погода
+17°
4.5м/с
45%
745мм
Популярные новости

В Киевской области в результате атаки рф погибла женщина, среди раненых есть ребенок

18 мая, 02:53 • 29708 просмотра

Турция открыла новое гигантское месторождение газа в Черном море

18 мая, 03:19 • 16292 просмотра

ВМС Украины сообщили об отсутствии российских боевых кораблей в Черном и Азовском морях

18 мая, 03:58 • 15583 просмотра

"Мы далеки от этого": Европа пока не готовится размещать войска в Украине - Мерц

18 мая, 04:23 • 15722 просмотра

Первая встреча после публичного спора: Зеленский пожал руку Венсу

10:51 • 20665 просмотра
публикации

Швейцарская гвардия, Перстень рыбака и месса на латыни: какой будет инаугурация Папы Льва XIV

17 мая, 13:35 • 137568 просмотра

Встреча в Стамбуле: как отреагировали европейские лидеры на результаты переговоров Украины и рф

16 мая, 15:59 • 346671 просмотра

Встреча в Стамбуле: чем завершились переговоры Украины и россии и чего стоит ожидать

16 мая, 15:31 • 279106 просмотра

Санкции, встреча в Стамбуле, наступление россиян: ключевые заявления Зеленского по итогам встречи с Эрдоганом

15 мая, 16:24 • 387607 просмотра

Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации

15 мая, 12:41 • 375280 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Дональд Трамп

Марк Карни

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Европа

Ватикан

Рим

Реклама
УНН Lite

Несколько простых рецептов сладостей, которые можно сделать из грецкого ореха

17 мая, 15:00 • 62419 просмотра

Пять уютных фильмов: что посмотреть в свободное время

17 мая, 12:09 • 118198 просмотра

Мексика требует компенсацию от MrBeast за использование пирамид майя для рекламы

17 мая, 09:29 • 57386 просмотра

Американского певца Криса Брауна не выпустили под залог по обвинению в нападении: его мировое турне под угрозой

16 мая, 17:05 • 61173 просмотра

Трамп заявил, что Тейлор Свифт "больше не горячая"

16 мая, 16:22 • 71600 просмотра
Актуальное

MIM-104 Patriot

Леопард 2

F-16 Fighting Falcon

Гаубица M109

MGM-140 ATACMS

рф планирует “учебно-боевой” запуск межконтинентальной баллистической ракеты в ночь на 19 мая - ГУР

Киев • УНН

 • 2528 просмотра

россия намерена осуществить учебно-боевой запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 с комплекса "Ярс" 19 мая. Запуск будет осуществлен из района вблизи населенного пункта Свободный.

рф планирует “учебно-боевой” запуск межконтинентальной баллистической ракеты в ночь на 19 мая - ГУР

государство-агрессор россия в ночь на 19 мая 2025 года намерено осуществить "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 из комплекса "ярс", передает УНН со ссылкой на Главное управление разведки.

С целью демонстративного давления и запугивания Украины, а также государств-членов ЕС и НАТО государство-агрессор россия в ночь на 19 мая 2025 года намерено осуществить "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 из комплекса "ярс" 

- говорится в сообщении.

Детали

По данным ГУР, запуск ракеты, оснащенной учебным боеприпасом, из мобильного грунтового комплекса приказано осуществить расчету 433 полка 42 дивизии 31 армии ракетных войск стратегического назначения государства агрессора. Место запуска ― район вблизи населенного пункта свободный свердловской области россии.

Дальность полета указанной трехступенчатой твердотопливной ракеты составляет более 10 тысяч километров.

россия использует Крым для запуска ракет, чтобы сократить время полета - представитель ВМС01.05.25, 09:50 • 9921 просмотр

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаНовости Мира
NATO
Европейский Союз
Украина
Brent
$65.23
Bitcoin
$103,802.80
S&P 500
$5,949.56
Tesla
$347.66
Газ TTF
$35.16
Золото
$3,194.50
Ethereum
$2,501.37