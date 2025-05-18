рф планирует “учебно-боевой” запуск межконтинентальной баллистической ракеты в ночь на 19 мая - ГУР

государство-агрессор россия в ночь на 19 мая 2025 года намерено осуществить "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 из комплекса "ярс", передает УНН со ссылкой на Главное управление разведки.

С целью демонстративного давления и запугивания Украины, а также государств-членов ЕС и НАТО государство-агрессор россия в ночь на 19 мая 2025 года намерено осуществить "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 из комплекса "ярс" - говорится в сообщении.

Детали

По данным ГУР, запуск ракеты, оснащенной учебным боеприпасом, из мобильного грунтового комплекса приказано осуществить расчету 433 полка 42 дивизии 31 армии ракетных войск стратегического назначения государства агрессора. Место запуска ― район вблизи населенного пункта свободный свердловской области россии.

Дальность полета указанной трехступенчатой твердотопливной ракеты составляет более 10 тысяч километров.

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