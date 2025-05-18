рф планирует “учебно-боевой” запуск межконтинентальной баллистической ракеты в ночь на 19 мая - ГУР
Киев • УНН
россия намерена осуществить учебно-боевой запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 с комплекса "Ярс" 19 мая. Запуск будет осуществлен из района вблизи населенного пункта Свободный.
государство-агрессор россия в ночь на 19 мая 2025 года намерено осуществить "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 из комплекса "ярс", передает УНН со ссылкой на Главное управление разведки.
С целью демонстративного давления и запугивания Украины, а также государств-членов ЕС и НАТО государство-агрессор россия в ночь на 19 мая 2025 года намерено осуществить "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 из комплекса "ярс"
Детали
По данным ГУР, запуск ракеты, оснащенной учебным боеприпасом, из мобильного грунтового комплекса приказано осуществить расчету 433 полка 42 дивизии 31 армии ракетных войск стратегического назначения государства агрессора. Место запуска ― район вблизи населенного пункта свободный свердловской области россии.
Дальность полета указанной трехступенчатой твердотопливной ракеты составляет более 10 тысяч километров.
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