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рф планує “навчально-бойовий” запуск міжконтинентальної балістичної ракети у ніч на 19 травня - ГУР

Київ • УНН

 • 10935 перегляди

росія має намір здійснити навчально-бойовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 з комплексу "Ярс" 19 травня. Запуск буде здійснено з району поблизу населеного пункту Свободний.

рф планує “навчально-бойовий” запуск міжконтинентальної балістичної ракети у ніч на 19 травня - ГУР

держава-агресор росія в ніч на 19 травня 2025 року має намір здійснити "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 з комплексу "ярс", передає УНН із посиланням на Головне управління розвідки.

З метою демонстративного тиску та залякування України, а також держав-членів ЄС і НАТО держава-агресор росія в ніч на 19 травня 2025 року має намір здійснити "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 з комплексу "ярс" 

- йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними ГУР, запуск ракети, оснащеної навчальним боєприпасом, із мобільного ґрунтового комплексу наказано здійснити розрахунку 433 полку 42 дивізії 31 армії ракетних військ стратегічного призначення держави агресора. Місце запуску ― район поблизу населеного пункту свободний свєрдловскої області росії.

Дальність польоту вказаної триступеневої твердопаливної ракети становить понад 10 тисяч кілометрів.

росія використовує Крим для запуску ракет, щоб скоротити час польоту - речник ВМС 01.05.25, 09:50 • 9921 перегляд

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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