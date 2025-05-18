рф планує “навчально-бойовий” запуск міжконтинентальної балістичної ракети у ніч на 19 травня - ГУР
Київ • УНН
росія має намір здійснити навчально-бойовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 з комплексу "Ярс" 19 травня. Запуск буде здійснено з району поблизу населеного пункту Свободний.
держава-агресор росія в ніч на 19 травня 2025 року має намір здійснити "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 з комплексу "ярс", передає УНН із посиланням на Головне управління розвідки.
З метою демонстративного тиску та залякування України, а також держав-членів ЄС і НАТО держава-агресор росія в ніч на 19 травня 2025 року має намір здійснити "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 з комплексу "ярс"
Деталі
За даними ГУР, запуск ракети, оснащеної навчальним боєприпасом, із мобільного ґрунтового комплексу наказано здійснити розрахунку 433 полку 42 дивізії 31 армії ракетних військ стратегічного призначення держави агресора. Місце запуску ― район поблизу населеного пункту свободний свєрдловскої області росії.
Дальність польоту вказаної триступеневої твердопаливної ракети становить понад 10 тисяч кілометрів.
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