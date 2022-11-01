Иран готовится прислать россии дополнительное оружие, включая баллистические ракеты, для использования в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Иран готовится отправить примерно 1000 дополнительных единиц оружия, включая баллистические ракеты малого радиуса действия “земля-земля” и больше ударных беспилотников в россию для использования в войне против Украины.
Об этом сообщили CNN официальные лица западной страны, которые внимательно следят за программой вооружений Ирана, передает УНН.
Детали
Поставка внимательно отслеживается, поскольку это будет первый случай, когда Иран будет отправлять в россию передовые высокоточные управляемые ракеты, что может дать Кремлю значительный толчок на поле боя.
По словам официальных лиц, последняя партия оружия из Ирана в Россию включала около 450 беспилотников, которые россияне уже использовали для смертельных последствий в Украине. На прошлой неделе украинские чиновники заявили, что сбили более 300 иранских беспилотников.
Эта новая ожидаемая поставка будет означать значительное увеличение поддержки Ираном военных усилий россии. Хотя точные сроки, когда груз прибудет в федерацию, неизвестны, официальные лица считают, что оружие точно будет доставлено до конца года.
Напомним
Иран и россия углубляют свое экономическое сотрудничество. Представители обеих стран во вторник подписали четыре декларации о намерениях углубления экономического сотрудничества, сообщили иранские государственные СМИ и российское правительство.