Иран готовится прислать россии дополнительное оружие, включая баллистические ракеты, для использования в Украине

Детали

Поставка внимательно отслеживается, поскольку это будет первый случай, когда Иран будет отправлять в россию передовые высокоточные управляемые ракеты, что может дать Кремлю значительный толчок на поле боя.

По словам официальных лиц, последняя партия оружия из Ирана в Россию включала около 450 беспилотников, которые россияне уже использовали для смертельных последствий в Украине. На прошлой неделе украинские чиновники заявили, что сбили более 300 иранских беспилотников.

Эта новая ожидаемая поставка будет означать значительное увеличение поддержки Ираном военных усилий россии. Хотя точные сроки, когда груз прибудет в федерацию, неизвестны, официальные лица считают, что оружие точно будет доставлено до конца года.

Напомним

Иран и россия углубляют свое экономическое сотрудничество. Представители обеих стран во вторник подписали четыре декларации о намерениях углубления экономического сотрудничества, сообщили иранские государственные СМИ и российское правительство.