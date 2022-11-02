Зависимость России от иранского оружия растет, - ISW

Детали

По данным украинской разведки, а также западных экспертов, с которыми поговорил американский телеканал CNN, Иран в ближайшее время отправит России сотни новых дронов-камикадзе, которыми страна-агрессор бьет по гражданской инфраструктуре Украины, а также тактические баллистические ракеты ближнего радиуса действия.

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“Россия, скорее всего, договорилась о дополнительных поставках иранского оружия из-за истощения ее собственных запасов крылатых ракет и дронов во время войны в Украине, особенно за время российской кампании против украинской критически важной инфраструктуры. Россия, вероятно, продолжит наносить удары дронами и ракетами по критически важной инфраструктуре, пытаясь компенсировать провалы ее конвенционных сил на фронте", — пишут аналитики.

Напомним

Иран готовится отправить примерно 1000 дополнительных единиц оружия, включая баллистические ракеты малого радиуса действия “земля-земля” и больше ударных беспилотников в Россию для использования в войне против Украины.