Зависимость России от иранского оружия растет, - ISW
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Американский институт изучения войны (ISW) в новой сводке пересказывает сообщения из украинских и американских источников о том, что иранцы собираются поставить России новые партии дронов, а также баллистические ракеты, и высказывает предположение, что это ведет к росту зависимости России от иранского оружия, передает УНН.
Детали
По данным украинской разведки, а также западных экспертов, с которыми поговорил американский телеканал CNN, Иран в ближайшее время отправит России сотни новых дронов-камикадзе, которыми страна-агрессор бьет по гражданской инфраструктуре Украины, а также тактические баллистические ракеты ближнего радиуса действия.
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“Россия, скорее всего, договорилась о дополнительных поставках иранского оружия из-за истощения ее собственных запасов крылатых ракет и дронов во время войны в Украине, особенно за время российской кампании против украинской критически важной инфраструктуры. Россия, вероятно, продолжит наносить удары дронами и ракетами по критически важной инфраструктуре, пытаясь компенсировать провалы ее конвенционных сил на фронте", — пишут аналитики.
Напомним
Иран готовится отправить примерно 1000 дополнительных единиц оружия, включая баллистические ракеты малого радиуса действия “земля-земля” и больше ударных беспилотников в Россию для использования в войне против Украины.