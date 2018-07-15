Путін “грузитиме” Трампа негативною інформацією про Україну — політолог

“З тим, що країни йдуть на зближення, я не погоджуюсь. Можливість зближення є, але поки сенс цього саміту — не в розв’язанні української проблеми. Проблема буде обговорюватись, але вона буде не головною. Основний сенс зустрічі — розблокувати, знайти вихід з кризи двосторонніх стосунків між США і РФ. Йдеться не про поліпшення, а про те, щоб просто спробувати вийти з кризи, яка виникла якраз за часів Трампа”, — сказав Фесенко.

На думку політолога, є численна кількість сторін на міжнародній арені, для яких майбутній саміт становить куди більш “тривожний дзвіночок”.

“В рамках тематики цієї зустрічі — це відчувається, наприклад, в Тегерані. Хто знає, можливо, побоюється президент Асад. Ніхто не знає, про що вони там домовляться. Не думаю, що Путін буде здавати Сирію. Але одна з головних тем — це вивід іранських військових з півдня Сирії, і це не дуже подобається сирійському президенту. Це також не подобається в Тегерані. Побоюються цієї зустрічі в Брюсселі, причому як у штаб-квартирі НАТО, так і в штаб-квартирі ЄС. Побоюються і у Вашингтоні, тому що Трамп схильний до непередбачуваних заяв і вчинків. Він може щось сказати, а потім у Держдепі, в адміністрації президента США будуть думати, що з цим робити, як вирулювати з цього. Тобто побоювання можуть бути у різних столицях — не лише в Києві”, — зазначив експерт.

На його думку, українцям варто боятись не того, про що на цій зустрічі домовляться, або чи відбудеться зближення США і Росії. Навіть російські експерти, за словами Фесенка, стверджують, що розбіжності між Сполученими Штатами і Росією настільки великі і принципові, що ні про яке зближення не йде мови.

Йдеться про банальну спробу нормалізації дипломатичних двосторонніх стосунків, і не більше того, зазначив експерт.

“Очікувань, що між ними буде дружба чи стратегічний союз, ні у кого немає. Але Трамп дійсно хоче вийти з проблем у стосунках з Росією, ближче познайомитись із Путіним і налагодити з ним стосунки. Таке бажання у нього відчувається. Це, дійсно, проблема. Але, знову, протилежність позицій між США і Росією проявляється в більшості міжнародних питань, і „кавалерийской атакой“ розв’язати ці проблеми неможливо”, — сказав Фесенко.

“Чого нам треба побоюватись, це того, що у частині зустрічі, яка буде між Трампом і Путіним тет-а-тет, без помічників і радників, Путін може, скажімо так, навантажити Трампа негативною інформацією по Україні. І те, що стосується Криму, і те, що стосується Донбасу. Дуже добре, що перед цією зустріччю відбулась зустріч Президента України Петра Порошенка з Трампом. Я думаю, принаймні частково Порошенко надав інформацію по українській позиції. Але, все рівно, такий клімат, що Путін буде „грузить“ Трампа по Україні негативною інформацією — такий ризик, нажаль, достатньо великий. Цього треба боятись, а не якихось домовленостей по Україні”, — заявив політолог.

Втім, він зазначив, що на даний момент немає жодних передумов щодо домовленостей по Україні в Гельсінкі.

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“По Криму Росія не піде ні на жодні поступки. Торгуватись із Трампом про якусь там, наприклад, компенсацію за анексію Криму, Путін не буде. Він про це вже сказав. Тобто вони не будуть обговорювати тему Криму — це позиція Росії. По Донбасу позиція Росії така, що вони не будуть саме зараз про щось домовлятись, тому що вважають, що після виборів у 2019 року політичний ландшафт в Україні зміниться. І вони будуть чекати цих змін”, — вважає політолог.

За його словами, тема російського газогону також підніматиметься на саміті, втім це також не приведе до будь-яких домовленостей чи угод.

“Північний Потік-2” вони можуть обговорювати, але я дуже сумніваюсь, що Путін зробить Трампу такий подарунок, як скасування цього проекту. Цей проект уже реалізовується, і скасовувати його Росія не буде. Не думаю, що Путін буде піднімати цю тему", — сказав він.

Нагадаємо, зустріч президента США Дональда Трампа і російського лідера Володимира Путіна в Гельсінкі відбудеться 16 липня.