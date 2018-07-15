Путин будет "грузить" Трампа негативной информацией об Украине - политолог

"С тем, что страны идут на сближение, я не согласен. Возможность сближения есть, но пока смысл этого саммита - не в решении украинской проблемы. Проблема будет обсуждаться, но она будет не главной. Основной смысл встречи - разблокировать, найти выход из кризиса двусторонних отношений между США и РФ. Речь идет не об улучшении, а о том, чтобы просто попробовать выйти из кризиса, возникшего как раз во времена Трампа", - сказал Фесенко.

По мнению политолога, есть многочисленное количество сторон на международной арене, для которых предстоящий саммит составляет куда более "тревожный звоночек".

"В рамках тематики этой встречи - это чувствуется, например, в Тегеране. Кто знает, возможно, опасается президент Асад. Никто не знает, о чем они там договорятся. Не думаю, что Путин будет сдавать Сирию. Но одна из главных тем - это вывод иранских военных с юга Сирии, и это не очень нравится сирийскому президенту. Это также не нравится Тегерану. Опасаются этой встречи в Брюсселе, причем как в штаб-квартире НАТО, так и в штаб-квартире ЕС. Опасаются и в Вашингтоне, потому что Трамп склонен к непредсказуемым заявлениям и поступкам. Он может что-то сказать, а затем в Госдепе, в администрации президента США будут думать, что с этим делать, как выруливать из этого. То есть опасения могут быть в разных столицах - не только в Киеве", - отметил эксперт.

По его мнению, украинцам стоит бояться не того, о чем на этой встрече договорятся, или произойдет сближение США и России. Даже российские эксперты, по словам Фесенко, утверждают, что разногласия между Соединенными Штатами и Россией настолько большие и принципиальные, что ни о каком сближении не идет речи.

Речь идет о банальной попытке нормализации дипломатических двусторонних отношений, и не более того, отметил эксперт.

"Ожиданий, что между ними будет дружба или стратегический союз, ни у кого нет. Но Трамп действительно хочет выйти из проблем в отношениях с Россией, ближе познакомиться с Путиным и наладить с ним отношения. Такое желание у него чувствуется. Это, действительно, проблема. Но, опять, противоположность позиций между США и Россией проявляется в большинстве международных вопросов, и "кавалерийское атакой" решить эти проблемы невозможно", - сказал Фесенко.

"Чего нам надо опасаться, это того, что в части встречи, которая будет между Трампом и Путиным тет-а-тет, без помощников и советников, Путин может, скажем так, нагрузить Трампа негативной информацией по Украине. И то, что касается Крыма, и то, что касается Донбасса. Очень хорошо, что перед этой встречей состоялась встреча Президента Украины Петра Порошенко с Трампом. Я думаю, по крайней мере частично Порошенко предоставил информацию по украинской позиции. Но, все равно, такой климат, что Путин будет "грузить" Трампа по Украине отрицательной информацией - такой риск, к сожалению, достаточно велик. Этого надо бояться, а не каких-то договоренностей по Украине", - заявил политолог.

Впрочем, он отметил, что на данный момент нет никаких предпосылок относительно договоренностей по Украине в Хельсинки.

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"По Крыму Россия не пойдет ни на какие уступки. Торговаться с Трампом о какой, например, компенсации за аннексию Крыма, Путин не будет. Он об этом уже сказал. То есть они не будут обсуждать тему Крыма - это позиция России. По Донбассу позиция России такова, что они не будут именно сейчас о чем-то договариваться, потому что считают, что после выборов в 2019 политический ландшафт в Украине изменится. И они будут ждать этих изменений", - считает политолог.

По его словам, тема российского газопровода также будет подниматься на саммите, впрочем это также не приведет к каким-либо договоренностям или соглашениям.

"Северный Поток-2" они могут обсуждать, но я очень сомневаюсь, что Путин сделает Трампу такой подарок, как отмена этого проекта. Этот проект уже реализуется, и отменять его Россия не будет. Не думаю, что Путин будет поднимать эту тему", - сказал он.

Напомним, встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина в Хельсинки состоится 16 июля.