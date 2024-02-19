ПС ЗСУ попередили про ракету у напрямку Канатового
Київ • УНН
Повітряні сили Збройних сил України попередили про ворожу ракету у напрямку Канатового
Повітряні сили попередили про ворожу ракету у напрямку Канатового, пише УНН.
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"Ракета на Канатово", - ідеться у повідомленні ПС ЗСУ у Telegram.
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Сьогодні в обід під час масштабної повітряної тривоги в Україні у двох регіонах країни чули вибухи. Зокрема про звуки вибухи повідомили у Полтаві та в Кременчуцькому районі Полтавщини.
Окрім того, під тривоги вибухи пролунали в Кропивницькому Кіровоградської області.