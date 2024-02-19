ПС ВСУ предупредили о ракете в направлении Канатово

Воздушные силы предупредили о вражеской ракете в направлении Канатово, пишет УНН.

Детали

"Ракета на Канатово", - говорится в сообщении ВС ВСУ в Telegram.

Ранее

Сегодня в обед во время масштабной воздушной тревоги в Украине в двух регионах страны слышали взрывы. В частности о звуках взрывов сообщили в Полтаве и в Кременчугском районе Полтавской области

Кроме того, под тревоги взрывы прозвучали в Кропивницком Кировоградской области.