У двох регіонах України пролунали вибухи
Київ • УНН
Під час повітряної тривоги по всій Україні у двох регіонах країни пролунали вибухи. Йдеться зокрема про полтавську та Кіровоградську область.
Під час масштабної повітряної тривоги в Україні щонайменше у двох регіонах країни чули вибухи. Про це повідомляє Суспільне, пише УНН.
Деталі
Зокрема про звуки вибухи повідомили у Полтаві та в Кременчуцькому районі Полтавщини.
Окрім того, під тривоги вибухи пролунали в Кропивницькому Кіровоградської області.
Доповнення
Раніше, о 12:02 у Повітряних силах заявили, що в Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській області існує загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!
Нагадаємо
О 12:06 по всій Україні була оголошена ракетна небезпека. Повітряні сили ЗСУ попередили про зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.