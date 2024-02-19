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У двох регіонах України пролунали вибухи

У двох регіонах України пролунали вибухи

Київ • УНН

 • 29441 перегляди

Під час повітряної тривоги по всій Україні у двох регіонах країни пролунали вибухи. Йдеться зокрема про полтавську та Кіровоградську область.

Під час масштабної повітряної тривоги в Україні щонайменше у двох регіонах країни чули вибухи. Про це повідомляє Суспільне, пише УНН.

Деталі 

Зокрема про звуки вибухи повідомили у Полтаві та в Кременчуцькому районі Полтавщини.

Окрім того, під тривоги вибухи пролунали в Кропивницькому Кіровоградської області. 

Доповнення

Раніше, о 12:02 у Повітряних силах заявили, що в Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській області існує загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!

Нагадаємо

О 12:06 по всій Україні була оголошена ракетна небезпека. Повітряні сили ЗСУ попередили про зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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