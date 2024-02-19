В двух регионах Украины прогремели взрывы

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
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Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

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Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков
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Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков

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Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  260268 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  315977 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

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Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
16.02.24  •  255305 просмотра

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

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На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  274466 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

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Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  334651 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  304355 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

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Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  242939 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  223819 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

В двух регионах Украины прогремели взрывы

Во время воздушной тревоги по всей Украине в двух регионах страны прогремели взрывы. Речь идет в частности о полтавской и Кировоградской области.

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В двух регионах Украины прогремели взрывы

Украина уже адаптирует инфраструктуру под самолеты F-16 - Игнат

Украина адаптирует свою инфраструктуру для размещения будущих самолетов F-16, модифицируя взлетно-посадочные полосы и аэродромы для поддержки новых самолетов.

Война •   •  9330 просмотра
Украина уже адаптирует инфраструктуру под самолеты F-16 - Игнат

"Спасибо за работу": Сырский отреагировал на уничтожение сразу двух российских самолетов

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поблагодарил украинские расчеты Сил ПВО, которые сбили два российских военных самолета, наносивших авиаудары по позициям Сил обороны.

Война •   •  11044 просмотра
"Спасибо за работу": Сырский отреагировал на уничтожение сразу двух российских самолетов

Сообщений о расширении блокады польской границы не получали - Демченко

Украинские пограничники не получали информации от польских коллег о распространении блокады на другие участки границы между Польшей и Украиной, которая сейчас продолжается на шести пунктах пропуска.

Общество •   •  10400 просмотра
Сообщений о расширении блокады польской границы не получали - Демченко

Украина и Япония подписали соглашение об избежании двойного налогообложения

Украина и Япония подписали соглашение об избежании двойного налогообложения, которое предусматривает распределение прав на налогообложение определенных видов доходов, таких как дивиденды, проценты и роялти, полученных резидентами одной страны из источников в другой стране.

Экономика •   •  10577 просмотра
Украина и Япония подписали соглашение об избежании двойного налогообложения

Украинцы почти вдвое меньше задонатили в 2023 году чем в начале большой войны

В 2023 году украинцы пожертвовали почти вдвое меньше средств благотворительным фондам, поддерживающим Украину, по сравнению с 2022 годом.

Общество •   •  11630 просмотра
Украинцы почти вдвое меньше задонатили в 2023 году чем в начале большой войны

"Дела Майдана" : ГБР уже объявило более 200 подозрений, более сотни дел передали в суд

По материалам Государственного бюро расследований в суд направлено 117 обвинительных актов в отношении 211 человек за причастность к преступлениям во время протестов на Евромайдане в Украине в 2013-2014 годах.

Политика •   •  11469 просмотра
"Дела Майдана" : ГБР уже объявило более 200 подозрений, более сотни дел передали в суд

кремль заставляет артистов в россии открыто поддерживать войну в Украине - британская разведка

кремль заставляет российских артистов открыто поддерживать войну в Украине, иначе им грозит попадание в "черный список", говорится в отчете британской разведки.

Война •   •  13529 просмотра
кремль заставляет артистов в россии открыто поддерживать войну в Украине - британская разведка

Командующий ВС ВСУ сообщил о сбитии еще двух российских самолетов на востоке

Командующий Воздушных сил Украины сообщил об уничтожении двух российских самолетов Су-34 и Су-35С 19 февраля на востоке Украины.

Война •   •  21520 просмотра
Командующий ВС ВСУ сообщил о сбитии еще двух российских самолетов на востоке

Блокада польской границы: Кубраков переговорил с главой Бюро нацбезопасности Польши из-за блокирования пассажирского транспорта

Из-за блокады транспорта польскими протестующими около 3 000 грузовиков скопились в очередях на польско-украинской границе, Кубраков переговорил с главой Бюро нацбезопасности Польши из-за блокирования пассажирского транспорта.

Общество •   •  21987 просмотра
Блокада польской границы: Кубраков переговорил с главой Бюро нацбезопасности Польши из-за блокирования пассажирского транспорта