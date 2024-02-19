В двух регионах Украины прогремели взрывы

Во время масштабной воздушной тревоги в Украине по меньшей мере в двух регионах страны слышали взрывы. Об этом сообщает Суспільне, пишет УНН.

Детали

В частности о звуках взрывов сообщили в Полтаве и в Кременчугском районе Полтавщины.

Кроме того, под тревоги взрывы прозвучали в Кропивницком Кировоградской области.

Дополнение

Ранее, в 12:02 в Воздушных силах заявили, что в Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской области существует угроза применения баллистического вооружения с востока!

Напомним

В 12:06 по всей Украине была объявлена ракетная опасность. Воздушные силы ВСУ предупредили о взлете МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.