В двух регионах Украины прогремели взрывы
Во время воздушной тревоги по всей Украине в двух регионах страны прогремели взрывы. Речь идет в частности о полтавской и Кировоградской области.
Украина уже адаптирует инфраструктуру под самолеты F-16 - Игнат
Украина адаптирует свою инфраструктуру для размещения будущих самолетов F-16, модифицируя взлетно-посадочные полосы и аэродромы для поддержки новых самолетов.
"Спасибо за работу": Сырский отреагировал на уничтожение сразу двух российских самолетов
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поблагодарил украинские расчеты Сил ПВО, которые сбили два российских военных самолета, наносивших авиаудары по позициям Сил обороны.
Сообщений о расширении блокады польской границы не получали - Демченко
Украинские пограничники не получали информации от польских коллег о распространении блокады на другие участки границы между Польшей и Украиной, которая сейчас продолжается на шести пунктах пропуска.
Украина и Япония подписали соглашение об избежании двойного налогообложения
Украина и Япония подписали соглашение об избежании двойного налогообложения, которое предусматривает распределение прав на налогообложение определенных видов доходов, таких как дивиденды, проценты и роялти, полученных резидентами одной страны из источников в другой стране.
Украинцы почти вдвое меньше задонатили в 2023 году чем в начале большой войны
В 2023 году украинцы пожертвовали почти вдвое меньше средств благотворительным фондам, поддерживающим Украину, по сравнению с 2022 годом.
"Дела Майдана" : ГБР уже объявило более 200 подозрений, более сотни дел передали в суд
По материалам Государственного бюро расследований в суд направлено 117 обвинительных актов в отношении 211 человек за причастность к преступлениям во время протестов на Евромайдане в Украине в 2013-2014 годах.
кремль заставляет артистов в россии открыто поддерживать войну в Украине - британская разведка
кремль заставляет российских артистов открыто поддерживать войну в Украине, иначе им грозит попадание в "черный список", говорится в отчете британской разведки.
Командующий ВС ВСУ сообщил о сбитии еще двух российских самолетов на востоке
Командующий Воздушных сил Украины сообщил об уничтожении двух российских самолетов Су-34 и Су-35С 19 февраля на востоке Украины.
Блокада польской границы: Кубраков переговорил с главой Бюро нацбезопасности Польши из-за блокирования пассажирского транспорта
Из-за блокады транспорта польскими протестующими около 3 000 грузовиков скопились в очередях на польско-украинской границе, Кубраков переговорил с главой Бюро нацбезопасности Польши из-за блокирования пассажирского транспорта.