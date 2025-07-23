Привласнив майже 750 000 гривень на ремонті: директор школи у Києві отримав підозру

Працівники Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомили про підозру директору комунального закладу "Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа "Козак"" - його підозрюють у крадіжці майже 750 000 гривень під час ремонту. Про це повідомляє УНН з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Деталі

Даний навчальний заклад підпорядковується Департаменту молоді та спорту Київської міської державної адміністрації і розташований у Деснянському районі Києва. За даними слідства, керівник дитячо-юнацької спортивної школи уклав з підрядною організацією договір на проведення капітального ремонту приміщень школи.

Роботи не були виконані у повному обсязі, а в акт виконаних робіт було внесено неправдиві відомості щодо вартості ремонтних робіт та використаних матеріалів. Слідство встановило, що даний злочин було здійснено за попередньою змовою групою осіб з метою корисливих мотивів. Сам підозрюваний, знаючи реальний стан речей, підписав документацію про ремонт.

Далі підряднику перерахували гроші згідно з підписаними актами. Загальна сума збитків, завданих столичному бюджету, становить майже 750 000 гривень.

Дії підозрюваного підпадають під ч.4 ст. 191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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