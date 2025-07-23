Присвоил почти 750 000 гривен на ремонте: директор школы в Киеве получил подозрение

Сотрудники Подольской окружной прокуратуры города Киева сообщили о подозрении директору коммунального учреждения "Комплексная детско-юношеская спортивная школа "Казак"" - его подозревают в хищении почти 750 000 гривен во время ремонта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Детали

Данное учебное заведение подчиняется Департаменту молодежи и спорта Киевской городской государственной администрации и расположено в Деснянском районе Киева. По данным следствия, руководитель детско-юношеской спортивной школы заключил с подрядной организацией договор на проведение капитального ремонта помещений школы.

Работы не были выполнены в полном объеме, а в акт выполненных работ были внесены ложные сведения о стоимости ремонтных работ и использованных материалов. Следствие установило, что данное преступление было совершено по предварительному сговору группой лиц с целью корыстных побуждений. Сам подозреваемый, зная реальное положение вещей, подписал документацию о ремонте.

Далее подрядчику перечислили деньги согласно подписанным актам. Общая сумма ущерба, нанесенного столичному бюджету, составляет почти 750 000 гривен.

Действия подозреваемого подпадают под ч.4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах в условиях военного положения). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним

В Киеве окружной административный суд открыл производство по иску Подольской окружной прокуратуры относительно аварийного состояния дома по улице Ярославов Вал, 27 – т.н. "дома с хлебной лавкой".