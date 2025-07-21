У Києві може зникнути "Будинок з хлібною лавкою": суд відкрив провадження щодо власників будівлі

$41.750.12
48.610.15
ukenru
Його курував заступник керівника охорони Януковича: у найелітнішому закритому підрозділі НАБУ виявили "крота" фсб
12:26 • 10466 перегляди
Його курував заступник керівника охорони Януковича: у найелітнішому закритому підрозділі НАБУ виявили "крота" фсб
Ексклюзив
10:21 • 29322 перегляди
Баганець: НАБУ найчастіше допускає витоки інформації щодо слідчих дій
Ексклюзив
10:00 • 42437 перегляди
Майже сотня громадян стала жертвами торгівлі людьми за перші шість місяців 2025 року - Мінсоцполітики
09:37 • 42266 перегляди
Зеленський призначив нових послів у 16 країнах та міжнародних організаціях: укази
Ексклюзив
09:08 • 43129 перегляди
Обшуки без судових ухвал у підозрюваних в держзраді виправдані - нардеп Власенко
Ексклюзив
21 липня, 07:58 • 40640 перегляди
Експерт про затримання в НАБУ: контррозвідка провела важливу роботу
21 липня, 05:40 • 47605 перегляди
СБУ та Офіс Генпрокурора проводять обшуки в НАБУ: що відомо
21 липня, 03:31 • 88304 перегляди
Івано-Франківськ пережив наймасштабнішу атаку з початку повномасштабного вторгнення рф
Ексклюзив
20 липня, 09:39 • 82173 перегляди
Чоловік, який напав з ножем на відвідувача ТРЦ в Києві, виявився колишнім військовим
Ексклюзив
20 липня, 07:27 • 155701 перегляди
Один з найнапруженіших тижнів року: астропрогноз на 21–27 липня
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
4.4м/с
59%
744мм
Популярнi новини
Хмельниччина зазнала атаки рф: у Кам'янець-Подільському районі пошкоджено будинки21 липня, 05:59 • 28290 перегляди
Кількість постраждалих у Києві від атаки рф зросла до семи21 липня, 06:20 • 66745 перегляди
Усі з 24 російських ракет, у тому числі "Кинджали", та 200 з 426 дронів збито або приглушено за ніч над Україною: деталі від ПС ЗСУ21 липня, 06:44 • 47362 перегляди
"Щоб ні в кого не було сумніву щодо прозорості діяльності Офісу Генерального прокурора": Кравченко пояснив, чому особисто підтримує обвинувачення у справі Молочного09:16 • 47135 перегляди
Нова російська тактика застосування "шахедів" збільшує кількість влучань в Україні - FT11:03 • 46882 перегляди
Публікації
Літакобудування без підтримки: як стратегічна галузь втрачає можливості для розвитку
Ексклюзив
18 липня, 15:17 • 352020 перегляди
Нардеп Гурін потрапив у скандал: чому його заява обурила військових18 липня, 14:37 • 273314 перегляди
Ретроградний Меркурій 2025: на які три знаки Зодіаку очікують випробування18 липня, 11:48 • 336365 перегляди
Усик проти Дюбуа: ставки букмекерів та коли почнеться реванш за титул абсолютного чемпіона світу18 липня, 10:40 • 352285 перегляди
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва17 липня, 14:31 • 528634 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Фрідріх Мерц
Рустем Умєров
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Крим
Німеччина
Бангладеш
Індонезія
Реклама
УНН Lite
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 90851 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 186492 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 205016 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 203676 перегляди
Королева Камілла святкує 78-річчя: Вільям і Кейт привітали мачуху принца Уельського17 липня, 13:55 • 205130 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Financial Times
Шахед-136
Tesla Model Y
Мі-8

У Києві може зникнути "Будинок з хлібною лавкою": суд відкрив провадження щодо власників будівлі

Київ • УНН

 • 1388 перегляди

Київський окружний адміністративний суд відкрив провадження за позовом Подільської окружної прокуратури щодо аварійного стану будинку по вулиці Ярославів Вал, 27. Прокуратура вимагає від власника будівлі привести пам’ятку архітектури до належного стану та провести ремонтно-реставраційні роботи.

У Києві може зникнути "Будинок з хлібною лавкою": суд відкрив провадження щодо власників будівлі

Київський окружний адміністративний суд відкрив провадження за позовом Подільської окружної прокуратури щодо аварійного стану будинку по вулиці Ярославів Вал, 27 – т.зв. "будинку з хлібною лавкою". Про це повідомляє УНН з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Деталі

Прокуратура вимагає від власника будівлі привести пам’ятку архітектури до належного стану і провести відповідні ремонтно-реставраційні роботи.

Підставою звернення до суду стало порушення вимог пам’яткоохоронного законодавства та умов охоронного договору, укладеного між забудовником і Департаментом охорони культурної спадщини КМДА

 - йдеться в повідомленні прокуратури.

Довідка

Будинок по вулиці Ярославів Вал, 27, він же "будинок з хлібною лавкою", розташований в Шевченківському районі столиці. Він був збудований на початку 1860-х років у стилі класицизму. Станом на сьогодні він є одним з найстаріших будинків на вулиці і єдиним, що зберігся з часу первісної забудови вулиці.

Спочатку земельна ділянка належала колезькому раднику (цивільний чин в російській імперії – ред.) Чернявському, який потім продав її титулярному раднику Кобилянському. Він і збудував даний будинок.

Мінкультури внесло садибу Євменія Зеленського у Києві до Держреєстру нерухомих пам’яток України24.03.25, 21:50 • 31136 переглядiв

До 1877 року на першому поверсі діяла хлібна лавка. Саме під цією назвою будинок внесли до реєстру пам'яток. У 1915 році садибу придбало страхове товариство "Саламандра", а після встановлення радянської влади будівлю націоналізували. Тут розміщувались Будівельно-монтажне управління № 26, спеціалізована школа № 49 із поглибленим вивченням французької мови, а за часів незалежності України - фірма із продажу будівельних матеріалів та туристичне агентство з авіакасами.

Наразі, власником будинку є ТОВ ФЕР-МА. У 2020-х роках власники будинку вирішили розібрати внутрішні перекриття та частину внутрішньої стіни під приводом "протиаварійних робіт".

Так будівля виглядає сьогодні.

А ось так будівля виглядала раніше.

Нагадаємо

Минулого року у Києві знесли історичну садибу Зеленських кінця 19 століття, незважаючи на протести громадськості. Власникові будівлі повідомлено про підозру, а міська влада вимагала відновлення садиби.

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоКиївНерухомість
Київ
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9