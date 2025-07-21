У Києві може зникнути "Будинок з хлібною лавкою": суд відкрив провадження щодо власників будівлі
Київ • УНН
Київський окружний адміністративний суд відкрив провадження за позовом Подільської окружної прокуратури щодо аварійного стану будинку по вулиці Ярославів Вал, 27. Прокуратура вимагає від власника будівлі привести пам’ятку архітектури до належного стану та провести ремонтно-реставраційні роботи.
Київський окружний адміністративний суд відкрив провадження за позовом Подільської окружної прокуратури щодо аварійного стану будинку по вулиці Ярославів Вал, 27 – т.зв. "будинку з хлібною лавкою". Про це повідомляє УНН з посиланням на Київську міську прокуратуру.
Деталі
Прокуратура вимагає від власника будівлі привести пам’ятку архітектури до належного стану і провести відповідні ремонтно-реставраційні роботи.
Підставою звернення до суду стало порушення вимог пам’яткоохоронного законодавства та умов охоронного договору, укладеного між забудовником і Департаментом охорони культурної спадщини КМДА
Довідка
Будинок по вулиці Ярославів Вал, 27, він же "будинок з хлібною лавкою", розташований в Шевченківському районі столиці. Він був збудований на початку 1860-х років у стилі класицизму. Станом на сьогодні він є одним з найстаріших будинків на вулиці і єдиним, що зберігся з часу первісної забудови вулиці.
Спочатку земельна ділянка належала колезькому раднику (цивільний чин в російській імперії – ред.) Чернявському, який потім продав її титулярному раднику Кобилянському. Він і збудував даний будинок.
Мінкультури внесло садибу Євменія Зеленського у Києві до Держреєстру нерухомих пам’яток України24.03.25, 21:50 • 31136 переглядiв
До 1877 року на першому поверсі діяла хлібна лавка. Саме під цією назвою будинок внесли до реєстру пам'яток. У 1915 році садибу придбало страхове товариство "Саламандра", а після встановлення радянської влади будівлю націоналізували. Тут розміщувались Будівельно-монтажне управління № 26, спеціалізована школа № 49 із поглибленим вивченням французької мови, а за часів незалежності України - фірма із продажу будівельних матеріалів та туристичне агентство з авіакасами.
Наразі, власником будинку є ТОВ ФЕР-МА. У 2020-х роках власники будинку вирішили розібрати внутрішні перекриття та частину внутрішньої стіни під приводом "протиаварійних робіт".
Так будівля виглядає сьогодні.
А ось так будівля виглядала раніше.
Нагадаємо
Минулого року у Києві знесли історичну садибу Зеленських кінця 19 століття, незважаючи на протести громадськості. Власникові будівлі повідомлено про підозру, а міська влада вимагала відновлення садиби.