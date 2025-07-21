У Києві може зникнути "Будинок з хлібною лавкою": суд відкрив провадження щодо власників будівлі

Київський окружний адміністративний суд відкрив провадження за позовом Подільської окружної прокуратури щодо аварійного стану будинку по вулиці Ярославів Вал, 27 – т.зв. "будинку з хлібною лавкою". Про це повідомляє УНН з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Деталі

Прокуратура вимагає від власника будівлі привести пам’ятку архітектури до належного стану і провести відповідні ремонтно-реставраційні роботи.

Підставою звернення до суду стало порушення вимог пам’яткоохоронного законодавства та умов охоронного договору, укладеного між забудовником і Департаментом охорони культурної спадщини КМДА - йдеться в повідомленні прокуратури.

Довідка

Будинок по вулиці Ярославів Вал, 27, він же "будинок з хлібною лавкою", розташований в Шевченківському районі столиці. Він був збудований на початку 1860-х років у стилі класицизму. Станом на сьогодні він є одним з найстаріших будинків на вулиці і єдиним, що зберігся з часу первісної забудови вулиці.

Спочатку земельна ділянка належала колезькому раднику (цивільний чин в російській імперії – ред.) Чернявському, який потім продав її титулярному раднику Кобилянському. Він і збудував даний будинок.

Мінкультури внесло садибу Євменія Зеленського у Києві до Держреєстру нерухомих пам’яток України

До 1877 року на першому поверсі діяла хлібна лавка. Саме під цією назвою будинок внесли до реєстру пам'яток. У 1915 році садибу придбало страхове товариство "Саламандра", а після встановлення радянської влади будівлю націоналізували. Тут розміщувались Будівельно-монтажне управління № 26, спеціалізована школа № 49 із поглибленим вивченням французької мови, а за часів незалежності України - фірма із продажу будівельних матеріалів та туристичне агентство з авіакасами.

Наразі, власником будинку є ТОВ ФЕР-МА. У 2020-х роках власники будинку вирішили розібрати внутрішні перекриття та частину внутрішньої стіни під приводом "протиаварійних робіт".

Так будівля виглядає сьогодні.

А ось так будівля виглядала раніше.

Нагадаємо

Минулого року у Києві знесли історичну садибу Зеленських кінця 19 століття, незважаючи на протести громадськості. Власникові будівлі повідомлено про підозру, а міська влада вимагала відновлення садиби.