В Киеве может исчезнуть "Дом с хлебной лавкой": суд открыл производство в отношении владельцев здания
Киев • УНН
Киевский окружной административный суд открыл производство по иску Подольской окружной прокуратуры относительно аварийного состояния дома по улице Ярославов Вал, 27. Прокуратура требует от владельца здания привести памятник архитектуры в надлежащее состояние и провести ремонтно-реставрационные работы.
Киевский окружной административный суд открыл производство по иску Подольской окружной прокуратуры относительно аварийного состояния дома по улице Ярославов Вал, 27 – т.н. "дома с хлебной лавкой". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.
Детали
Прокуратура требует от владельца здания привести памятник архитектуры в надлежащее состояние и провести соответствующие ремонтно-реставрационные работы.
Основанием обращения в суд стало нарушение требований памятникоохранного законодательства и условий охранного договора, заключенного между застройщиком и Департаментом охраны культурного наследия КГГА
Справка
Дом по улице Ярославов Вал, 27, он же "дом с хлебной лавкой", расположен в Шевченковском районе столицы. Он был построен в начале 1860-х годов в стиле классицизма. По состоянию на сегодня он является одним из старейших домов на улице и единственным, сохранившимся со времени первоначальной застройки улицы.
Изначально земельный участок принадлежал коллежскому советнику (гражданский чин в российской империи – ред.) Чернявскому, который затем продал его титулярному советнику Кобылянскому. Он и построил данный дом.
Минкультуры внесло усадьбу Евмения Зеленского в Киеве в Госреестр недвижимых памятников Украины24.03.25, 21:50 • 31136 просмотров
До 1877 года на первом этаже действовала хлебная лавка. Именно под этим названием дом внесли в реестр памятников. В 1915 году усадьбу приобрело страховое общество "Саламандра", а после установления советской власти здание национализировали. Здесь размещались Строительно-монтажное управление № 26, специализированная школа № 49 с углубленным изучением французского языка, а во времена независимости Украины - фирма по продаже строительных материалов и туристическое агентство с авиакассами.
Сейчас владельцем дома является ООО ФЕР-МА. В 2020-х годах владельцы дома решили разобрать внутренние перекрытия и часть внутренней стены под предлогом "противоаварийных работ".
Так здание выглядит сегодня.
А вот так здание выглядело раньше.
Напомним
В прошлом году в Киеве снесли историческую усадьбу Зеленских конца 19 века, несмотря на протесты общественности. Владельцу здания сообщено о подозрении, а городские власти требовали восстановления усадьбы.