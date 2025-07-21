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В Киеве может исчезнуть "Дом с хлебной лавкой": суд открыл производство в отношении владельцев здания

Киев • УНН

 • 1024 просмотра

Киевский окружной административный суд открыл производство по иску Подольской окружной прокуратуры относительно аварийного состояния дома по улице Ярославов Вал, 27. Прокуратура требует от владельца здания привести памятник архитектуры в надлежащее состояние и провести ремонтно-реставрационные работы.

В Киеве может исчезнуть "Дом с хлебной лавкой": суд открыл производство в отношении владельцев здания

Киевский окружной административный суд открыл производство по иску Подольской окружной прокуратуры относительно аварийного состояния дома по улице Ярославов Вал, 27 – т.н. "дома с хлебной лавкой". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Детали

Прокуратура требует от владельца здания привести памятник архитектуры в надлежащее состояние и провести соответствующие ремонтно-реставрационные работы.

Основанием обращения в суд стало нарушение требований памятникоохранного законодательства и условий охранного договора, заключенного между застройщиком и Департаментом охраны культурного наследия КГГА

 - говорится в сообщении прокуратуры.

Справка

Дом по улице Ярославов Вал, 27, он же "дом с хлебной лавкой", расположен в Шевченковском районе столицы. Он был построен в начале 1860-х годов в стиле классицизма. По состоянию на сегодня он является одним из старейших домов на улице и единственным, сохранившимся со времени первоначальной застройки улицы.

Изначально земельный участок принадлежал коллежскому советнику (гражданский чин в российской империи – ред.) Чернявскому, который затем продал его титулярному советнику Кобылянскому. Он и построил данный дом.

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До 1877 года на первом этаже действовала хлебная лавка. Именно под этим названием дом внесли в реестр памятников. В 1915 году усадьбу приобрело страховое общество "Саламандра", а после установления советской власти здание национализировали. Здесь размещались Строительно-монтажное управление № 26, специализированная школа № 49 с углубленным изучением французского языка, а во времена независимости Украины - фирма по продаже строительных материалов и туристическое агентство с авиакассами.

Сейчас владельцем дома является ООО ФЕР-МА. В 2020-х годах владельцы дома решили разобрать внутренние перекрытия и часть внутренней стены под предлогом "противоаварийных работ".

Так здание выглядит сегодня.

А вот так здание выглядело раньше.

Напомним

В прошлом году в Киеве снесли историческую усадьбу Зеленских конца 19 века, несмотря на протесты общественности. Владельцу здания сообщено о подозрении, а городские власти требовали восстановления усадьбы.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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