Присвоєння звання Героя України Віталію Карвацькому: Зеленський провідомив про підготування подання

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що уже підготовлені подання та всі документи про присвоєння звання Героя України бійцю 3-ОШБр Віталія Карвацького, який загинув 11 червня. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Деталі

Кілька важливих рішень за цей день. Передусім сьогодні я підписав укази про відзначення званням Героя України Назарія Гринцевича та Дмитра Фішера, також уже підготовлені подання та всі документи щодо Віталія Карвацького, сам указ щодо нього буде після завершення відповідних експертиз - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що важливо, щоб відзначення українських воїнів державними нагородами та спеціальними званнями відбувалося швидше й більш ґрунтовно.

На жаль, зараз рідним воїнів і самим воїнам доводиться надто довго очікувати на заслужені нагороди, поки тривають різного роду перевірки та бюрократичні процедури. Відповідні посадовці мають прискоритись із цими процесами - додав Зеленський.

Доповнення

Вчора, 7 липня, Президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку документів на присвоєння звання Героя України бійцю 3-ї штурмової бригади Віталію Карвацькому.

Віталій Карвацький, позивний "Турист" - військовий Третьої штурмової бригади. До лав ЗСУ Віталій приєднався з початком повномасштабного вторгнення, ще під час навчання в магістратурі. Починав службу у війську у 125 окремій бригаді територіальної оборони.

Пізніше військовий служив у Третій окремий штурмовій бригаді. Там він працював із FPV-дронами. Загинув 11 червня у боях на Харківському напрямку.

Зеленський готує документи на Героя України для трьох полеглих воїнів

Нагадаємо Захисник Маріуполя, "азовець" Назар Гринцевич із позивним "Грінка" загинув 6 травня 2024 року. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, Гринцевичу присвоять звання Героя України посмертно.

Також Президент присвоїв звання Героя України полковнику Дмитру Фішеру.