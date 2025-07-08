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Наймолодшому оборонцю "Азовсталі" Назарію Гринцевичу присвоять звання Героя України

Київ • УНН

 • 1394 перегляди

Назарію Гринцевичу, захиснику Маріуполя з позивним "Грінка", посмертно присвоять звання Героя України. Він загинув 6 травня 2024 року, про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Наймолодшому оборонцю "Азовсталі" Назарію Гринцевичу присвоять звання Героя України

Захисник Маріуполя, "азовець" Назар Гринцевич із позивним "Грінка" загинув 6 травня 2024 року. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, Гринцевичу присвоять звання Героя України посмертно.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента України.

Деталі

Назарію Гринцевичу посмертно присвоять звання Героя України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" ГРИНЦЕВИЧУ Назарію Андрійовичу — молодшому лейтенанту (посмертно). 

- інформує сайт Президента України.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку документів для присвоєння звання Героя України посмертно льотчику Дмитру Фішеру, "азовцю" Назарію Гринцевичу та бійцю 3-ї штурмової бригади Віталію Карвацькому.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

СуспільствоПолітика
Володимир Зеленський
Україна
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