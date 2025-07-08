Наймолодшому оборонцю "Азовсталі" Назарію Гринцевичу присвоять звання Героя України

Захисник Маріуполя, "азовець" Назар Гринцевич із позивним "Грінка" загинув 6 травня 2024 року. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, Гринцевичу присвоять звання Героя України посмертно.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента України.

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Назарію Гринцевичу посмертно присвоять звання Героя України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" ГРИНЦЕВИЧУ Назарію Андрійовичу — молодшому лейтенанту (посмертно). - інформує сайт Президента України.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку документів для присвоєння звання Героя України посмертно льотчику Дмитру Фішеру, "азовцю" Назарію Гринцевичу та бійцю 3-ї штурмової бригади Віталію Карвацькому.