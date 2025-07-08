Самому молодому защитнику "Азовстали" Назарию Гринцевичу присвоят звание Героя Украины
Киев • УНН
Назарию Гринцевичу, защитнику Мариуполя с позывным "Гринка", посмертно присвоят звание Героя Украины. Он погиб 6 мая 2024 года, об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.
Защитник Мариуполя, «азовец» Назар Гринцевич с позывным «Гринка» погиб 6 мая 2024 года. За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, Гринцевичу присвоят звание Героя Украины посмертно.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента Украины.
Детали
Назарию Гринцевичу посмертно присвоят звание Героя Украины. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: Присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" ГРИНЦЕВИЧУ Назарию Андреевичу — младшему лейтенанту (посмертно).
Президент Украины В.ЗЕЛЕНСКИЙ
Напомним
Президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке документов для присвоения звания Героя Украины посмертно летчику Дмитрию Фишеру, «азовцу» Назарию Гринцевичу и бойцу 3-й штурмовой бригады Виталию Карвацкому.