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Самому молодому защитнику "Азовстали" Назарию Гринцевичу присвоят звание Героя Украины

Киев • УНН

 • 901 просмотра

Назарию Гринцевичу, защитнику Мариуполя с позывным "Гринка", посмертно присвоят звание Героя Украины. Он погиб 6 мая 2024 года, об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Самому молодому защитнику "Азовстали" Назарию Гринцевичу присвоят звание Героя Украины

Защитник Мариуполя, «азовец» Назар Гринцевич с позывным «Гринка» погиб 6 мая 2024 года. За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, Гринцевичу присвоят звание Героя Украины посмертно.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента Украины.

Детали

Назарию Гринцевичу посмертно присвоят звание Героя Украины. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: Присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" ГРИНЦЕВИЧУ Назарию Андреевичу — младшему лейтенанту (посмертно).

- информирует сайт Президента Украины.

Президент Украины В.ЗЕЛЕНСКИЙ

Напомним

Президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке документов для присвоения звания Героя Украины посмертно летчику Дмитрию Фишеру, «азовцу» Назарию Гринцевичу и бойцу 3-й штурмовой бригады Виталию Карвацкому.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Обществополитика
Владимир Зеленский
Украина
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